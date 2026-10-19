Boca espera por Leandro Paredes para la revancha ante Vasco da Gama

El mediocampista se desgarró hace 10 días y los hinchas mantienen la ilusión de que pueda jugar la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Paredes se recupera de un desgarro sufrido hace 10 días y en Boca mantienen la ilusión de que pueda estar presente este martes frente a Vasco da Gama, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El mediocampista y capitán del equipo se lesionó durante el empate 2-2 ante Instituto de Córdoba, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Por ese motivo, no pudo disputar el encuentro de ida ante el conjunto brasileño.

En ese partido, disputado en La Bombonera, Boca perdió 1-0 y sufrió el final de un invicto de 17 encuentros. Aunque inicialmente parecía improbable que Paredes llegara a la revancha, el futbolista podría protagonizar una recuperación récord.

Un antecedente durante la temporada

El jugador ya atravesó una situación similar durante el primer semestre del año, cuando llegó entre algodones a un partido de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica de Chile. Boca perdió 1-0 y quedó eliminado en la fase de grupos.

El contexto actual del equipo es diferente. Bajo la conducción de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, Boca consiguió regularidad y continúa en competencia por el Torneo Clausura, el Campeón de Liga, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Las alternativas si no juega

Si Paredes finalmente no puede participar del encuentro o no comienza como titular, su lugar sería ocupado por Rodrigo Battaglia, quien está disponible después de una larga inactividad, o por el chileno Williams Alarcón.

La presencia del capitán todavía no fue confirmada y su evolución será determinante para definir la formación de Boca ante Vasco da Gama.