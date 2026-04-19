Boca le ganó a River en el Superclásico con un gol de Paredes y una polémica en el final

Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, disputado en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El único gol del encuentro lo convirtió Leandro Paredes, de penal, en el cierre del primer tiempo.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda logró aprovechar un momento de superioridad antes del descanso para abrir el marcador y luego sostuvo la ventaja ante un rival que intentó reaccionar en la segunda mitad. El triunfo le permitió al conjunto “Xeneize” alcanzar los 13 partidos consecutivos sin derrotas.

Un primer tiempo cerrado que se rompió sobre el final

El partido comenzó con intensidad, pero con pocas situaciones claras. La primera aproximación fue para Boca, con un pase largo de Paredes que dejó a Miguel Merentiel en posición ofensiva, aunque la jugada no prosperó.

River, por su parte, respondió con un remate de Juan Cruz Meza desde media distancia, que se fue desviado. El desarrollo fue trabado, con predominio de la disputa en la mitad de la cancha.

La más clara del local llegó a los 43 minutos, con un intento de Maximiliano Salas que pasó cerca del ángulo. Sin embargo, en tiempo de descuento, una mano de Lautaro Rivero dentro del área derivó en penal para Boca.

A los 50 minutos, Leandro Paredes ejecutó con precisión y puso el 1-0 con un remate al ángulo izquierdo del arquero Santiago Beltrán.

River buscó el empate, pero Boca resistió

En el segundo tiempo, River Plate asumió el protagonismo y generó varias situaciones para igualar el marcador. Salas tuvo oportunidades de cabeza y desde media distancia, mientras que Marcos Acuña aportó peligro con centros constantes.

Boca también contó con chances para ampliar la ventaja, especialmente con el ingreso de Exequiel Zeballos, quien tuvo tres intervenciones claras frente al arco rival.

A pesar de los intentos del conjunto dirigido por Eduardo Coudet, la defensa “Xeneize” logró sostener el resultado y el arquero Leandro Brey respondió en momentos clave.

Polémica en el cierre del Superclásico

El encuentro tuvo un final caliente. En el quinto minuto de descuento, una jugada dentro del área de Boca generó reclamos de River por un presunto empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, que no fue sancionado como penal por el árbitro Darío Herrera.

La decisión generó polémica y cerró un clásico cargado de tensión, típico de uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

Cómo quedan en la tabla y lo que viene

Con este resultado, Boca Juniors se ubica en la tercera posición de la zona A con 24 puntos, acercándose a la clasificación a la siguiente fase. En tanto, River Plate permanece segundo en la zona B con 26 unidades, a tres del líder.

En la próxima fecha, Boca visitará a Defensa y Justicia, mientras que River será local frente a Aldosivi.