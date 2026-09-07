Boca respira: en AFA ven difícil que prospere el reclamo de Vélez por los seis extranjeros

La clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Argentina continúa bajo análisis luego del reclamo formal presentado por Vélez Sarsfield ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El conflicto se originó por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla oficial del encuentro.

El Fortín solicitó que se declare una alineación indebida, se impugne el resultado y se le reconozca la clasificación a la próxima instancia. Sin embargo, las primeras versiones surgidas desde la AFA indican que el planteo tendría pocas posibilidades de prosperar.

El argumento que favorecería a Boca

La cuestión central pasa por una diferencia entre los futbolistas incluidos en la planilla y aquellos que efectivamente participaron del encuentro.

Los seis extranjeros anotados por Boca fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. De ellos, cinco tuvieron participación en el partido, mientras que Romero permaneció en el banco de suplentes y no ingresó.

Según trascendió desde ámbitos de la AFA, ese elemento podría resultar determinante para el Tribunal de Disciplina: si bien fueron seis los extranjeros incluidos en la nómina, el sexto jugador no tuvo participación efectiva en el encuentro.

La información conocida hasta el momento señala que dentro del organismo consideran difícil que el reclamo derive en la pérdida del partido para Boca, aunque todavía no existe una resolución definitiva.

Qué reclama Vélez

Vélez Sarsfield oficializó su presentación ante el Tribunal de Disciplina y sostuvo que Boca incumplió la normativa vigente al incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla cuando, según su interpretación, el máximo permitido es de cinco.

En su comunicado oficial, el club de Liniers afirmó que la situación está respaldada tanto por la planilla oficial del partido como por los registros del sistema COMET de la AFA.

A partir de esos antecedentes, Vélez solicitó que se considere configurada una alineación indebida, que se le otorgue la clasificación a los cuartos de final y que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación de Boca hasta que exista una decisión definitiva.

El punto clave del reglamento

La controversia gira alrededor de la interpretación del límite de extranjeros. La normativa establece que los clubes pueden registrar hasta seis futbolistas extranjeros, aunque solo cinco pueden integrar la planilla de un partido oficial.

Por su parte, el Código Disciplinario de la AFA contempla sanciones ante una alineación indebida, pero el debate en este caso pasa por determinar si alcanza con que el sexto extranjero figure en la planilla o si debe haber participado efectivamente del encuentro para que corresponda una sanción deportiva sobre el resultado.

Boca deberá presentar su descargo

El expediente seguirá ahora los pasos administrativos correspondientes. De acuerdo con la información publicada este domingo, el reclamo ingresará formalmente el lunes 7 de septiembre, mientras que Boca sería notificado el jueves para presentar su descargo.

Por ese motivo, no se espera una resolución inmediata del Tribunal de Disciplina. Hasta que exista un fallo definitivo, Boca mantiene su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El Xeneize había eliminado a Vélez el pasado 2 de septiembre, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos y imponerse 4-3 en la definición por penales.