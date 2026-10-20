“Bosque bebé”: el espacio gratuito donde vecinos de Villa Mercedes pueden sepultar a sus mascotas

El cementerio animal funciona frente al refugio municipal de avenida Jorge Newbery al 3600 y propone plantar un árbol por cada mascota enterrada.

Las mascotas de los vecinos de Villa Mercedes tienen un nuevo espacio gratuito para recibir sepultura. Se trata de “Bosque bebé”, un cementerio animal ubicado frente al Refugio de Contención Animal, en avenida Jorge Newbery al 3600.

El lugar está destinado especialmente a las personas que viven en departamentos o no cuentan con espacio en los patios de sus viviendas para enterrar a sus animales, entre ellos perros, gatos, conejos y mascotas de cualquier especie.

Una propuesta impulsada por el refugio municipal

La creación de “Bosque bebé” fue impulsada por el personal y los voluntarios que trabajan en el refugio municipal, conocido también como “La canera”. El espacio se encuentra en el sureste de la ciudad y su utilización es completamente gratuita.

La única condición para quienes decidan sepultar allí a sus animales es plantar un árbol en el lugar. La propuesta busca generar un vínculo entre la vida animal y la vegetal, además de contribuir con el cuidado del ambiente.

“La idea es generar vínculos que trasciendan la vida animal y creen una conexión o lazo con otros tipos de vidas, como la vegetal, además de contribuir con la ecología”, explicó la encargada del refugio, Sol Martínez.

Ya fueron plantados doce árboles

Aunque el cementerio animal es nuevo, el espacio ya cuenta con una docena de árboles plantados por personas que eligieron dejar allí a sus mejores amigos.