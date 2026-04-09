Boxeo internacional en Villa Mercedes: Micaela “Princesita” Luján buscará el título Sudamericano en el Palacio de los Deportes

Este viernes desde las 21:00, el boxeo internacional tendrá su cita en Villa Mercedes con una pelea central que puede marcar el futuro de la carrera de la representante puntana.

La boxeadora villamercedina Micaela “la Princesita” Luján se presentará este viernes en el Palacio de los Deportes con el objetivo de conquistar el título Sudamericano súper mosca, actualmente vacante. El combate principal será ante la uruguaya Diana Delbono Mora, en una velada con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo a través de San Luis +.

El evento, organizado con el acompañamiento del Gobierno provincial, comenzará a las 21:00 y contará además con seis peleas amateurs clasificatorias rumbo al torneo Argentino que se disputará en Córdoba.

La secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz, destacó la relevancia del evento y el crecimiento del boxeo en la provincia: la pelea principal no solo pondrá en juego un título regional, sino que también podría proyectar a Luján hacia una oportunidad mundialista a fin de año, en el marco de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Por su parte, el presidente de la Federación de Boxeo de San Luis, José Picco, anticipó una noche “cargada de emociones”, con púgiles locales que buscarán su clasificación nacional. Además, remarcó el avance en la formación de árbitros y jurados provinciales, con aval de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), lo que permitirá que gran parte de la fiscalización del evento esté a cargo de profesionales sanluiseños.

En la misma línea, la directora de Boxeo Provincial, Eva Gatica, valoró el respaldo institucional al deporte y subrayó el significado de esta oportunidad para Luján. Señaló que la velada representa un paso clave en su carrera, con la posibilidad de proyectarse nuevamente al plano internacional.

La rival de la boxeadora local, Delbono Mora, llega con antecedentes recientes positivos, lo que anticipa un combate competitivo en la categoría súper mosca.

Además del combate estelar, la cartelera profesional incluirá la pelea entre Axel Medina y el correntino Alejandro Laureano Taibo, a seis rounds, en un duelo que también puede abrirle puertas en el ranking nacional.

La transmisión contará con relatos y comentarios del reconocido periodista especializado Osvaldo Príncipi, sumando jerarquía a una velada que promete convocar a una amplia audiencia.