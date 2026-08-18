Buscan a una niña de 3 años desaparecida en la ciudad de San Luis

La Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) solicita colaboración para dar con el paradero de Nancy Aitana Isabela Ybarra, de 3 años, quien se ausenta de su hogar desde este martes 18 de agosto. La niña fue vista por última vez en inmediaciones del Parque Industrial Norte de la ciudad de San Luis.

La Policía de San Luis, a través de efectivos de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), emitió un pedido de paradero para localizar a una niña de 3 años.

Se trata de Nancy Aitana Isabela Ybarra, con domicilio en la ciudad de San Luis, quien se encuentra ausente de su hogar desde este martes 18 de agosto de 2026.

Dónde fue vista por última vez

Según la información difundida por la Policía, la menor fue vista por última vez mientras jugaba en el patio delantero de su vivienda.

El domicilio se encuentra en inmediaciones de calle 3 y calle 111, en cercanías de una fábrica abandonada, dentro del sector correspondiente al Parque Industrial Norte de la capital puntana.

Por el momento, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a establecer el paradero de la niña.

Cómo aportar información

Ante cualquier información sobre Nancy Aitana Isabela Ybarra, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La recomendación es no difundir información no confirmada y comunicar cualquier dato directamente a las autoridades para facilitar la búsqueda.