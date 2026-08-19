Encontraron con vida a la niña de 3 años que era buscada en la ciudad de San Luis

La búsqueda de la niña de 3 años que había desaparecido en la ciudad de San Luis tuvo un desenlace favorable: la menor fue encontrada con vida y en buen estado de salud, según confirmó oficialmente la Policía.

Tras el hallazgo, las autoridades dieron por finalizado el operativo que se había desplegado para localizarla. La pequeña se encuentra bajo asistencia del personal de salud interviniente, que realiza los controles correspondientes.

Un perro de la Policía encontró a la niña

De acuerdo con la actualización oficial, la menor fue localizada en un predio cercano a su vivienda, en la capital puntana.

Un dato determinante del operativo fue la participación de los equipos especializados: el hallazgo fue realizado por un can de la Policía, que formaba parte del dispositivo de búsqueda desplegado en el sector.

La intervención del animal permitió ubicar a la pequeña y ponerla inmediatamente bajo resguardo de los efectivos y profesionales que trabajaban en el lugar.

Finalizó el operativo de búsqueda

Con la localización de la menor, las autoridades comunicaron oficialmente que la búsqueda quedó finalizada y confirmaron que la niña se encontraba en buen estado.

El caso había generado preocupación y una importante difusión durante las horas en las que se desconocía su paradero, con la participación de efectivos policiales y la colaboración de la comunidad para amplificar la búsqueda.

Desde los organismos intervinientes agradecieron la colaboración recibida y destacaron especialmente la importancia de brindar y difundir información de manera responsable durante este tipo de operativos.