Calle Angosta Rock confirmó fechas y una grilla con Bersuit, Las Pelotas y YSY A

El festival se realizará del 4 al 6 de diciembre en Villa Mercedes. También participarán Cielo Razzo, Viejas Locas x FyA y La Mancha de Rolando.

Rock nacional tendrá una nueva edición en Villa Mercedes: el intendente Maximiliano Frontera confirmó que Calle Angosta Rock se realizará el 4, 5 y 6 de diciembre de 2026, con bandas y artistas de alcance nacional.

El anuncio se realizó durante la presentación de la agenda turística 2026-2027 de la Municipalidad, que contempla los principales eventos previstos hasta marzo.

La grilla de Calle Angosta Rock

La programación comenzará el viernes 4 de diciembre con las presentaciones de Cielo Razzo, el rapero YSY A y Bersuit.

El sábado 5 será el turno de Las Pelotas, Viejas Locas x FyA —proyecto integrado por Fabián y Abel, dos de los miembros fundadores de la banda— y La Mancha de Rolando.

El domingo 6 estará dedicado a los bateristas y será la única jornada con entrada libre. Para las otras dos fechas, el valor anunciado será de $30.000.

La cartelera todavía se completará con bandas locales que participan del Pre-Calle Angosta Rock, competencia que definirá cuáles tendrán un lugar en el festival.

La previa y la Fiesta Nacional Calle Angosta

Como actividad previa, el 21 de noviembre se presentará Jóvenes Pordioseros en el Complejo Nativista Héctor Aubert.

Durante el mismo acto también se confirmó que la tradicional Fiesta Nacional Calle Angosta se realizará el 28, 29, 30 y 31 de enero.