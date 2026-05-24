Canadian Grand Prix: Franco Colapinto terminó sexto y logró su mejor resultado en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en el Canadian Grand Prix al finalizar en la sexta posición y conseguir así el mejor resultado de su carrera en la Formula One.

El joven oriundo de Pilar, que compite para el equipo BWT Alpine F1 Team, largó desde el noveno puesto y supo aprovechar distintas situaciones de carrera para meterse entre los mejores del fin de semana. Gracias a este resultado, sumó ocho puntos importantes y quedó en el undécimo lugar del campeonato de pilotos.

La victoria fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli, representante de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, quien consolidó su liderazgo en el campeonato mundial. El podio lo completaron el británico Lewis Hamilton, con Scuderia Ferrari, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull Racing.

Aunque había clasificado décimo, Colapinto ganó un lugar antes de la largada debido al abandono del británico Arvid Lindblad, piloto de Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, que sufrió inconvenientes mecánicos tras la vuelta de formación.

Poco después, el argentino avanzó hasta el séptimo puesto gracias a un error estratégico de McLaren Formula 1 Team, que decidió montar neumáticos de lluvia para sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri en condiciones que no lo requerían.

La carrera dio otro giro cuando George Russell, que peleaba por la punta con Antonelli, abandonó por problemas mecánicos en su Mercedes. Esa situación permitió que Colapinto ascendiera al sexto lugar definitivo.

Con esta actuación, el argentino firmó su mejor desempeño desde su llegada a la máxima categoría y volvió a ilusionar a los fanáticos nacionales con un rendimiento sólido, competitivo y sin errores.

Por su parte, Antonelli consiguió su cuarta victoria consecutiva tras los éxitos logrados previamente en China, Japón y Miami. El italiano, de apenas 19 años, alcanzó los 131 puntos y amplió su ventaja en la cima del campeonato.

La próxima competencia de la temporada será el Monaco Grand Prix, que se disputará dentro de dos semanas en el tradicional circuito callejero del Principado.

Los pilotos que sumaron puntos en Canadá