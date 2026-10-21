Caso Ángel López: una nueva pericia buscará determinar qué provocó la muerte del niño

El estudio se realizará en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y analizará si los traumatismos craneales tuvieron relación con el fallecimiento del niño en Comodoro Rivadavia.

Una nueva pericia buscará determinar qué provocó la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció hace más de seis meses en Comodoro Rivadavia, Chubut. El estudio se realizará este miércoles en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.

La medida fue solicitada por las defensas de Mariela Altamirano, madre del niño, y de Maicol González, su padrastro. Ambos cuestionaron los resultados de análisis anteriores y buscan establecer si las lesiones detectadas en la cabeza tuvieron relación con el fallecimiento, además de precisar la causa de muerte.

Para realizar el nuevo estudio, las muestras biológicas que se encontraban en Comodoro Rivadavia fueron trasladadas a Buenos Aires.

Diferencias entre los informes médicos

La nueva evaluación se desarrolla en medio de diferencias entre los informes incorporados al expediente. Los primeros resultados señalaron múltiples golpes en la cabeza, compatibles con un cuadro de maltrato infantil, mientras que un estudio posterior indicó que Ángel habría muerto por una neumonía bilateral.

En mayo se conocieron estudios complementarios que apuntaban a una infección respiratoria aguda. Sin embargo, el dictamen final del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut concluyó que la muerte se produjo por una combinación de traumatismos craneoencefálicos e infección pulmonar.

Ese informe describió más de 20 infiltraciones de sangre en distintas zonas de la cabeza, hemorragias intracraneales, un edema cerebral severo y daño neurológico irreversible. La nueva pericia buscará aportar precisiones sobre esas conclusiones y determinar si los golpes tuvieron una incidencia directa en la muerte.

La situación de la madre y el padrastro

La Justicia prorrogó por otros seis meses la prisión preventiva de Altamirano y González. La decisión fue tomada por el juez Martín Cosmandro, quien también autorizó ampliar por el mismo período el plazo de investigación.

Ambos permanecen detenidos desde abril, cuando fueron imputados en la causa. La madre enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que su pareja está imputada por homicidio simple agravado por alevosía.

La fiscalía fundamentó el pedido de prórroga en la necesidad de avanzar con medidas periciales consideradas relevantes para esclarecer las circunstancias de la muerte. El fiscal general Facundo Oribones sostuvo que el nuevo informe podría confirmar los resultados anteriores o arrojar conclusiones diferentes.

Según explicó el funcionario, si las conclusiones fueran distintas, los investigadores podrían tener que replantear la hipótesis sostenida desde el inicio de la causa. La investigación continúa abierta y el resultado del estudio será evaluado para definir los próximos pasos judiciales.