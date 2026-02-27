Caso Yohana Escudero: familiares se manifiestan en Fiscalía tras el cierre de la investigación en Villa Mercedes

Familiares de Yohana Pamela Escudero se manifestaron frente a la sede judicial en Villa Mercedes luego de que trascendiera que la investigación por la muerte de la mujer habría concluido con una resolución firmada por las fiscales intervinientes.

La decisión fue suscripta por la Dra. Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, y por la Dra. Nayla Cabrera Muñoz, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1. La notificación formal alcanzaría tanto a la familia de la víctima como a su pareja, Lucas Federico Gatica.

Según expresaron allegados en redes sociales, la familia cuestiona el resultado del expediente y sostiene que existen elementos que, a su criterio, no fueron debidamente valorados. En publicaciones difundidas en las últimas horas, manifestaron su disconformidad con la carátula y el cierre del caso, al tiempo que señalaron inconsistencias respecto del informe forense.

En los mensajes también se indicó que el entorno familiar habría cambiado de representación legal y que se les otorgaría un plazo de cinco días para apelar la resolución. Asimismo, denunciaron dificultades para que el nuevo abogado pueda acceder al expediente judicial, situación que —según afirmaron— complica el análisis de las actuaciones.

Conferencia oficial del Poder Judicial

En este contexto, para las 10:30 de este viernes 27 de febrero fue convocada una conferencia de prensa en la Sala de Prensa del Poder Judicial – Segunda Circunscripción Judicial, donde brindarán detalles las fiscales:

Dra. Nayla Cabrera Muñoz

Dra. Gisela Milstein

Se espera que en ese espacio se informe oficialmente el contenido de la resolución y el estado procesal de la causa.

Antecedentes del caso

El cuerpo de Yohana Escudero, de 36 años, fue hallado sin vida en su vivienda del barrio 100 Viviendas de Villa Mercedes. Desde el inicio, la causa estuvo bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, con posterior intervención de la Fiscalía especializada en contexto de género.

Mientras la Justicia sostiene que el procedimiento se ajustó a los protocolos vigentes y que la investigación avanzó conforme a las pruebas reunidas, la familia continúa reclamando mayor claridad y profundización de las pericias.

El caso generó fuerte repercusión social y movilizaciones en la ciudad, con pedidos de esclarecimiento y acompañamiento institucional.