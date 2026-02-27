Caso Yohana Escudero: las fiscales ratificaron en conferencia que la muerte fue una lesión autoinfringida

En una conferencia de prensa realizada en la Sala de Prensa del Poder Judicial – Segunda Circunscripción Judicial, las fiscales Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz brindaron detalles técnicos de la investigación por la muerte de Yohana Pamela Escudero (36) y ratificaron que, de manera “contundente y unánime”, los informes concluyen que se trató de una lesión autoinfringida sin intervención de terceros.

Las funcionarias remarcaron que la causa siempre estuvo caratulada como “Averiguación de muerte” y que desde el primer momento se trabajó sobre todas las hipótesis posibles: femicidio, homicidio en otras modalidades, instigación al suicidio o suicidio. Tras más de un mes de pericias, afirmaron que no existe el más mínimo indicio que indique otra cosa que un suicidio.

📋 Autopsia y pericia forense

La fiscal Milstein explicó que en el lugar intervino personal policial, criminalística, homicidios y la médica forense Dra. Pereira, quien constató la muerte alrededor de las 18:30 horas del 19 de enero.

Según el informe de autopsia:

La víctima solo presentaba lesiones en el cuello , compatibles con asfixia por ahorcadura , con un surco ascendente típico .

Se descartó el estrangulamiento , ya que las marcas son técnicamente diferentes.

No había lesiones defensivas .

Se detectaron antiguas marcas en un brazo, con más de 7 días y más de 24 horas de evolución , lo que descarta que se hayan producido en el momento del hecho.

Los estudios toxicológicos arrojaron ausencia de estupefacientes en sangre, descartando una situación de indefensión química.

Las coloraciones observadas en el rostro fueron explicadas como procesos fisiológicos propios de la asfixia, y no golpes, quedando documentadas en el legajo con respaldo fotográfico.

🔎 Pericia criminalística y escena

Personal de Criminalística realizó un análisis técnico del lugar. En el baño se hallaron:

Una silla

Un cable rígido , distinto a un cable eléctrico común

La claraboya con estructura metálica, donde estaba anudado el cable

Se determinó que, por la altura de la víctima, la silla y la distancia al soporte, el cable podía ser manipulado sin intervención externa. Además, se descartó que el elemento hubiera sido colocado desde el techo, ya que la claraboya estaba cubierta con nylon y ladrillos, sin signos de movimiento ni alteración.

📹 Cámaras, geolocalización y reconstrucción horaria

En cuanto a la hipótesis de intervención de terceros, las fiscales detallaron que se solicitó un informe al sistema de cámaras EMERGE 4.0 para rastrear el recorrido del vehículo de Lucas Gatica, pareja de la víctima.

De acuerdo con los registros:

A las 16:03 , el vehículo fue captado a varias cuadras del domicilio.

Se dirigió a la zona de La Ribera a buscar a uno de los hijos.

Regresó al domicilio alrededor de las 17:33 y permaneció menos de cinco minutos.

A las 17:38, fue recogido por un remis rumbo a su trabajo.

Estos datos coinciden con la geolocalización de antenas y conexiones wifi de los teléfonos celulares, cuyos peritajes informáticos descartaron manipulación o eliminación de datos.

Además, un vecino declaró haber escuchado a Yohana con vida a las 16:30, lo que ubica el hecho en la franja horaria posterior a la salida de Gatica del domicilio.

⚖️ Trabajo conjunto de fiscalías y transparencia

La fiscal Cabrera Muñoz, titular de la Fiscalía de Género, explicó que intervino de inmediato ante la posible hipótesis de violencia de género y que se analizaron 36 entrevistas testimoniales, además de informes técnicos, científicos e informáticos.

Ambas fiscales subrayaron que la querella tuvo acceso permanente al expediente y que la investigación fue activa desde el primer momento.

“Se descartó de plano la figura del femicidio, del homicidio y de la instigación al suicidio”, concluyeron.

El caso continúa generando repercusión en Villa Mercedes y en la provincia de San Luis, donde la comunidad sigue atenta al desarrollo institucional y a la contención de la familia.