Charly García cumple 75 años: la trayectoria del músico que marcó al rock argentino

Charly García llega a los 75 años como una figura central de la música y la cultura argentina, con una carrera atravesada por Sui Generis, Serú Girán y una extensa etapa solista.

Charly García cumple 75 años y su obra vuelve a ocupar el centro de la escena cultural argentina. El músico construyó una trayectoria decisiva a través de canciones, discos y bandas que acompañaron a varias generaciones y reflejaron distintos momentos del país.

García nació el 23 de octubre de 1951 y llegó a los 75 años como una figura ineludible del rock argentino. Su recorrido incluyó éxitos masivos, búsquedas experimentales, conflictos personales y etapas de gran exposición pública.

De Sui Generis a Serú Girán

Su carrera comenzó con Sui Generis, el dúo que formó junto con Nito Mestre en 1968. El grupo editó Vida en 1972 y luego Confesiones de invierno, discos que convirtieron canciones como “Canción para mi muerte”, “Rasguña las piedras” y “Cuando ya me empiece a quedar solo” en referencias para el público joven.

En 1975, Sui Generis se despidió con dos conciertos en el Luna Park. El acontecimiento confirmó la masividad que había alcanzado el dúo y consolidó un lugar central para el rock argentino en los medios nacionales.

Después llegó La Máquina de Hacer Pájaros, una banda de rock sinfónico con la que García publicó dos discos, en 1976 y 1977. Sus canciones incorporaron alusiones a la censura, el miedo y la persecución durante la última dictadura militar.

En 1978 formó Serú Girán junto con David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar. El grupo atravesó un comienzo difícil, pero luego se transformó en uno de los conjuntos más influyentes del rock argentino, con álbumes como La grasa de las capitales, Bicicleta y Peperina.

La carrera solista

Tras la disolución de Serú Girán, García inició formalmente su carrera solista con Yendo de la cama al living, publicado junto con la música de Pubis angelical. En 1983 editó Clics modernos, un disco que incorporó sonidos de la new wave y canciones como “Los dinosaurios”, “No soy un extraño” y “Nos siguen pegando abajo”.

Durante los años siguientes publicó Piano Bar, Parte de la religión y Cómo conseguir chicas. En ese período trabajó con músicos como Andrés Calamaro, Richard Coleman, Fernando Samalea y María Gabriela Epumer.

En 1990 editó Filosofía barata y zapatos de goma, que incluyó su versión del Himno Nacional Argentino. Más tarde llegaron La hija de la lágrima y canciones como “Chipi Chipi” y “La sal no sala”.

La etapa de Say No More

Desde 1996, García desarrolló el concepto de Say No More, una etapa marcada por la improvisación, la experimentación y una relación conflictiva con parte de su público. En esos años publicó discos como El aguante, Influencia, Rock and roll yo y Kill Gil.

El período también incluyó el regreso de Sui Generis en 2000 y el reencuentro de Serú Girán en 1992. A la vez, García atravesó problemas de salud, internaciones y episodios vinculados con sus excesos, que tuvieron amplia repercusión pública.

Los últimos discos y el reconocimiento

En 2017, García publicó Random, su primer álbum con canciones nuevas en siete años. El disco fue recibido como un regreso de una figura que, pese a sus problemas de salud, conservaba su capacidad para observar la realidad y convertirla en canciones.

El 11 de septiembre de 2024 presentó La lógica del escorpión, un álbum que incluyó composiciones propias, colaboraciones con David Lebón y Pedro Aznar, una grabación recuperada de Luis Alberto Spinetta y una canción vinculada con John Lennon.

Además de su obra como intérprete y compositor, García produjo trabajos de Los Abuelos de la Nada, Los Twist y Fabiana Cantilo. También colaboró con León Gieco y Mercedes Sosa, entre otros artistas.

A los 75 años, Charly García mantiene un lugar singular en la cultura argentina. Sus canciones atravesaron distintas épocas y siguen funcionando como memoria, crítica, celebración y banda sonora para varias generaciones.