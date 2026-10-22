Claudio Poggi entregó 504 bicicletas TuBi a estudiantes de nueve escuelas de Villa Mercedes

El gobernador encabezó el acto en la UPrO y destacó que el programa promueve la actividad física, el estudio, la movilidad sustentable y el trabajo local.

El gobernador Claudio Poggi entregó este jueves 504 bicicletas TuBi a estudiantes de quinto año de nueve instituciones educativas de Villa Mercedes. El acto se realizó en la Nave Técnica de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO).

La actividad contó con la presencia del intendente Maximiliano Frontera, el secretario de Transporte, Víctor Cianchino, y funcionarios provinciales y municipales.

Una política vinculada con la salud y la educación

Durante el acto, Poggi sostuvo que la entrega no constituye una acción aislada, sino que forma parte de una política pública relacionada con los hábitos saludables de vida. En ese marco, vinculó el programa TuBi con los Juegos Intercolegiales y la iniciativa Creciendo con tu Club.

El gobernador destacó que la bicicleta es un medio de transporte económico y ecológico, además de contribuir a la actividad física. También remarcó la importancia del uso del casco para la seguridad de los estudiantes.

Las bicicletas fueron ensambladas con sus elementos de seguridad por bicicleteros de Villa Mercedes y de la provincia de San Luis. Según explicó Poggi, la producción genera trabajo local.

Las escuelas que recibieron las bicicletas

Los rodados fueron destinados a alumnos del Instituto Sagrado Corazón; la Escuela Generativa N° 11 “2 de abril”; la Escuela N° 31 “Mariano Moreno”; la Escuela Técnica N° 15 “Ingeniero Agustín Mercau”; la Escuela Técnica N° 18 “Nicolasa Berrondo de Quiroga”; el Centro Educativo N° 9 “Doctor Juan Llerena”; la Escuela N° 431 “Angela Nelly Chenau de Vecino”; la Escuela Generativa Club Jorge Newbery; y la Escuela Generativa Estación Recrear.

La entrega se encuentra contemplada por una ley provincial que garantiza el acceso al programa para estudiantes de quinto año de toda la provincia, incluidas las escuelas rurales más alejadas.

Cuándo pasan a ser propiedad de los estudiantes

Poggi informó que ya fueron entregadas 14.347 bicicletas durante el año pasado y el actual. Aunque cada estudiante puede llevarse la unidad a su casa, el rodado pasa a ser de su propiedad cuando termina el nivel secundario.

Además, cada bicicleta cuenta con un código QR que permite identificar al proveedor y conocer dónde realizar consultas o reclamos ante eventuales desperfectos, de acuerdo con lo explicado durante el acto.