Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur y admitió su frustración: “Espero revertir este mal momento”

Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 luego de sufrir un problema en su Alpine durante la carrera principal. El piloto argentino tampoco había podido completar la competencia Sprint y se mostró frustrado, aunque sostuvo que mantiene la esperanza de revertir la situación.

“Espero revertir este momento malo que estamos pasando. Va a ser duro, pero hay muchas oportunidades”, expresó el argentino en diálogo con ESPN. Sobre los inconvenientes del fin de semana, agregó: “Dos problemas en dos carreras del fin de semana, pero hay que trabajar para estar más fuerte”.

El abandono de la carrera principal se produjo en la vuelta 31. En ese momento, Colapinto marchaba en el 12° lugar, todavía no había ingresado a boxes y utilizaba neumáticos medios.

La autocrítica de Colapinto tras el abandono

“Tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros”, señaló el piloto, en referencia a su presente en la categoría.

Además, calificó el tramo de tres carreras consecutivas disputadas en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur como “el peor triple header de mi carrera”. En la clasificación para la Sprint y la carrera principal, no logró superar la Q2 y describió su desempeño con una frase contundente: “Fue un desastre”.

Con el abandono en Singapur, Colapinto sumó dos retiros en las últimas tres carreras. El anterior había ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán, en un incidente con Pierre Gasly y Lando Norris.

La explicación de Alpine

Alpine informó en sus redes sociales que Colapinto se retiró por un “problema sospechado en la línea de transmisión”. La escudería agregó: “Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar”.

El Gran Premio de Singapur fue ganado por Max Verstappen, quien también había conseguido la pole position y la victoria en la carrera Sprint.