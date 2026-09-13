Colapinto brilló en Madrid: terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto protagonizó este domingo una destacada actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde finalizó en la séptima posición al mando de su Alpine. La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien fortaleció su liderazgo en el Campeonato Mundial.

El piloto argentino completó una sólida carrera en el flamante Madring, el nuevo circuito de Madrid que recibió por primera vez a la máxima categoría del automovilismo mundial. Colapinto había largado desde el noveno puesto y logró avanzar dos posiciones para sumar seis puntos.

Una carrera sólida de Colapinto

Colapinto comenzó la competencia con neumáticos medios y rápidamente se involucró en la pelea por los puestos puntuables.

Durante la primera parte de la carrera, el argentino llegó a disputar la sexta posición con Liam Lawson. También aprovechó los inconvenientes sufridos por Oscar Piastri, cuyo McLaren resultó afectado tras un contacto con George Russell en la primera vuelta.

Con el paso de los giros, el piloto de Alpine se mantuvo dentro de la zona de puntos y administró el ritmo en un circuito exigente para los neumáticos.

En la parte final se produjo una intensa lucha entre varios competidores por las últimas posiciones del Top 10. Colapinto consiguió mantenerse por delante de Piastri, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg para cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar.

El resultado tuvo además un valor particular para Alpine: Colapinto fue el único piloto del equipo francés que sumó puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó fuera de los diez primeros.

Antonelli aprovechó la estrategia y ganó en Madrid

La lucha por la victoria tuvo como protagonistas a Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lando Norris.

Norris había largado desde la pole position y logró conservar el liderazgo durante las primeras vueltas, mientras Antonelli presionaba desde atrás. Sin embargo, el desarrollo de la competencia cambió con la aparición de un Virtual Safety Car provocado por el abandono de Lance Stroll.

Mercedes aprovechó ese momento para detener a Antonelli en boxes, mientras que Norris no alcanzó a realizar su parada bajo el régimen de velocidad reducida. Posteriormente, una detención lenta del McLaren terminó complicando definitivamente sus posibilidades de victoria.

Antonelli tomó el control de la competencia y terminó imponiéndose con una ventaja de 4,2 segundos, seguido por Max Verstappen y Lando Norris.

Detrás finalizaron Charles Leclerc, cuarto; George Russell, quinto; y Liam Lawson, sexto. Colapinto completó su gran actuación con el séptimo lugar.

Antonelli se escapa en el campeonato

El triunfo en Madrid significó la octava victoria de Kimi Antonelli durante la temporada 2026.

Con este resultado, el joven piloto italiano de Mercedes amplió a 81 puntos su ventaja en el Campeonato Mundial de Pilotos, consolidándose como el principal candidato al título.

La carrera también dejó cuatro abandonos. Lewis Hamilton debió retirar su Ferrari por problemas de frenos, inconveniente que también afectó a Lance Stroll. Carlos Sainz y Sergio Pérez tampoco consiguieron completar la competencia.

Colapinto volvió a meterse entre los mejores

Para Franco Colapinto, el séptimo puesto representa otro resultado positivo en una etapa de crecimiento dentro de la temporada.

El argentino venía de terminar noveno en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza, donde había conseguido sumar dos puntos. En Madrid volvió a ubicarse dentro del Top 10 y esta vez añadió seis unidades.

Su actuación en el nuevo trazado español confirmó además un competitivo fin de semana: Colapinto había conseguido avanzar hasta la Q3 de la clasificación y asegurarse el noveno lugar de largada.

La Fórmula 1 tendrá ahora un breve descanso antes de continuar con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en Bakú durante el fin de semana del 24 al 26 de septiembre.