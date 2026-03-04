Colapinto inicia la temporada 2026 de Fórmula 1 con ilusión en el Gran Premio de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente este jueves con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia, donde el argentino Franco Colapinto buscará iniciar el campeonato con buenas sensaciones a bordo del Alpine A526. El debut tendrá lugar en el tradicional circuito de Albert Park, en la ciudad de Melbourne, uno de los trazados más emblemáticos del calendario.

La actividad arrancará a las 22:30 (hora de Argentina) con la primera sesión de entrenamientos libres, que tendrá una duración de una hora. Apenas unas horas después, a las 2:00 de la madrugada del viernes, los pilotos volverán a salir a pista para disputar la segunda práctica del fin de semana.

El circuito de Albert Park cuenta con 16 curvas, tres zonas de DRS y una extensión de 5,278 kilómetros, características que lo convierten en uno de los trazados más veloces y desafiantes del calendario de la categoría.

Buenas sensaciones para Colapinto tras la pretemporada

El piloto argentino llega a la primera fecha con expectativas renovadas luego de completar una pretemporada positiva con el equipo Alpine. Durante los ensayos privados realizados en Barcelona y posteriormente en Bahréin, Colapinto logró sumar una gran cantidad de vueltas y registrar tiempos competitivos.

Esa preparación le permitió familiarizarse con el nuevo Alpine A526, lo que genera optimismo dentro del equipo de cara al inicio del campeonato.

El objetivo del argentino será dejar atrás la difícil temporada 2025, en la que sufrió con uno de los autos menos competitivos de la parrilla y terminó el año sin sumar puntos, situación que compartió únicamente con el australiano Jack Doohan.

Presencia argentina también en Fórmula 2 y Fórmula 3

El fin de semana en Australia no contará solo con la presencia de Colapinto. También competirán otros dos representantes argentinos en categorías soporte.

En Fórmula 2 correrá Nicolás Varrone, mientras que en Fórmula 3 estará Mattia Colnaghi, ampliando la presencia nacional en el arranque del calendario internacional.

Una temporada con cambios reglamentarios y pelea abierta

La temporada 2026 de Fórmula 1 genera gran expectativa debido a la implementación de modificaciones reglamentarias, lo que podría alterar el orden habitual de la parrilla y abrir la puerta a resultados inesperados.

El campeón vigente es el británico Lando Norris de McLaren, aunque se espera una fuerte disputa por los primeros lugares con pilotos como el australiano Oscar Piastri, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, y los representantes de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Horarios del Gran Premio de Australia (hora argentina)