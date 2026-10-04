Colapinto terminó decimotercero en una caótica carrera del GP de Bahréin

Colapinto terminó decimotercero en una caótica carrera del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 y no pudo sumar puntos. El piloto argentino de Alpine largó desde la vigésima primera posición y avanzó dos lugares en las últimas vueltas.

El triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull. El podio lo completaron el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, y el británico Lewis Hamilton, de Ferrari.

Una estrategia que complicó a Colapinto

La carrera se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, por la guerra en Medio Oriente. El nombre de Bahréin se mantuvo solo por cuestiones comerciales.

Colapinto tuvo un comienzo complicado porque Alpine decidió sacarlo a pista con neumáticos blandos, una estrategia que le hizo perder mucho tiempo durante las primeras vueltas.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también fue perjudicado por la decisión de la escudería y cayó de la novena a la vigésima posición después de pocos giros.

Con el correr de las vueltas, Colapinto mejoró su rendimiento, luego de haber dedicado gran parte de las prácticas libres al ritmo de carrera. Sin embargo, la desventaja inicial hizo cada vez más difícil una remontada.

El avance en las últimas vueltas

La oportunidad para el argentino llegó cuando ingresó un safety car mientras marchaba decimoquinto. La carrera se relanzó con pocos giros por delante y Colapinto avanzó dos posiciones: una por el abandono del británico George Russell y otra tras superar a Oliver Bearman.

De ese modo, el piloto de Alpine cruzó la bandera a cuadros en el decimotercer lugar.

Verstappen ganó y Antonelli se acercó al título

Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada después de completar un gran fin de semana. Antonelli finalizó segundo, llegó a los 320 puntos y se vio favorecido por el abandono de Russell en las últimas vueltas, lo que le permitió sacarle 84 unidades en el campeonato.

Otro de los destacados fue el español Fernando Alonso, de Aston Martin, quien terminó octavo y sumó cuatro puntos.

La próxima fecha del campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana siguiente, con la disputa del Gran Premio de Singapur.

Posiciones del GP de Bahréin

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Carlos Sainz Jr. (Williams)

18. Gabriel Bortoleto (Audi)

19. Sergio Pérez (Cadillac)

20. George Russell (Mercedes)

21. Alexander Albon (Williams)

22. Valtteri Bottas (Cadillac)

Con información de: noticiasargentinas.com