Comenzó la feria Villa Mercedes Lee con más de 100 propuestas literarias

La feria reúne a escritores, artistas, editoriales y lectores en la Casa de la Cultura y la Plaza del Sesquicentenario. Las actividades continuarán este viernes.

La feria Villa Mercedes Lee comenzó este jueves con más de 100 propuestas y actividades para escritores, artistas, editoriales y lectores. La tercera edición se desarrolla en la Casa de la Cultura y la Plaza del Sesquicentenario de Villa Mercedes, y continuará este viernes.

La apertura oficial se realizó en el Teatro del Viejo Mercado con la participación del intendente Maximiliano Frontera, el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, y otras autoridades.

Un homenaje a la literatura local

“La raíz de la palabra: una historia de las letras villamercedinas (1856-2026)” es el lema de esta edición. La propuesta está vinculada con el 170° aniversario de la ciudad, que se celebrará en diciembre, y busca reconocer a quienes contribuyeron a construir su historia literaria.

La subsecretaria de Cultura municipal, Marina Lara, señaló que el encuentro procura recuperar las raíces de la literatura local y homenajear a figuras como Alfredo Salinas, Eduardo Gargiulo y la docente Marcela Calderón.

Entre los invitados mencionados figuran Ana María Shua, Luciano Lamberti, Érica Voget, Bernardo Greco, Márgara Averbach, Eugenia Almeida y Nicolás Teté, director de cine nacido en Villa Mercedes.

Presentaciones y actividades

Durante la mañana se presentó el libro Malvinas, El Legado, con un conversatorio a cargo de Diego Masci, director General de Comunicación, y Gustavo Díaz, director de la Agencia de Noticias San Luis. Para la tarde estaban previstas otras exposiciones.

Frontera destacó el trabajo conjunto con el gobernador Claudio Poggi y sostuvo que la cultura y el deporte “contribuyen a generar oportunidades y movimiento económico”. También anticipó que la Municipalidad y la Provincia presentarán el calendario turístico y deportivo para el período comprendido entre noviembre y marzo.

Álvarez Pinto valoró la continuidad de estos espacios y afirmó: “En un mundo donde hay mucha tecnología, donde hay muchas maneras de recibir información, es muy importante que el Estado mantenga estas ferias”. Además, resaltó el papel de los libros, las editoriales y las librerías como parte de la industria cultural.

El funcionario vinculó la propuesta con el año de la educación y con la necesidad de fortalecer la lectura y la escritura desde la escuela primaria. En ese marco, hizo referencia a políticas del Gobierno provincial orientadas a mejorar los resultados en lectocomprensión y escritura de los alumnos de los primeros años.

El acto de apertura concluyó con una presentación del Ballet Folclórico Municipal “La Barranca”, que combinó danza y poesía mediante una interpretación de “Alfonsina y el mar”, en homenaje a la escritora Alfonsina Storni.

Con información de: elchorrillero.com

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