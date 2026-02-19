Comienza el paro de la CGT contra la reforma laboral mientras Diputados debate el proyecto

Ya rige el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que este jueves se debate en la Cámara de Diputados.

La medida de fuerza comenzó a las 0 de este jueves 19 de febrero y se extiende por 24 horas. Diversos sindicatos de alcance nacional se adhieren a la convocatoria, lo que impacta en el funcionamiento de distintos servicios y actividades en todo el país.

El oficialismo elimina el artículo sobre licencias médicas

En paralelo al inicio del paro, el oficialismo mantiene su estrategia parlamentaria y elimina el artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad, uno de los puntos más cuestionados del proyecto.

La decisión alcanza al artículo 44, que sustituía el texto del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. El apartado establecía que, ante enfermedades o accidentes no vinculados con la actividad laboral, el trabajador percibiría el:

50% del salario si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud.

75% del salario si no mediara esa condición.

El esquema fijaba esos porcentajes durante períodos de tres o seis meses, según la situación familiar del trabajador.

La redacción genera rechazo en bloques aliados y en sectores sindicales, que advierten sobre un posible retroceso en derechos laborales. Ante ese escenario, el oficialismo opta por retirar el punto para asegurar los apoyos necesarios en Diputados.

Presión sindical y debate en el Congreso

Desde la CGT sostienen que cualquier modificación que restrinja el régimen vigente constituye “un ataque a conquistas históricas”. La central obrera enmarca el paro dentro de una estrategia de presión directa mientras el Congreso discute la iniciativa.

A partir de las 14, la Cámara de Diputados sesiona para tratar el proyecto. El oficialismo busca aprobarlo con cambios y enviarlo nuevamente al Senado para su sanción definitiva.

El clima político se mantiene tenso. Mientras el Ejecutivo negocia votos clave con bloques dialoguistas —entre ellos Hacemos Coalición Federal—, los sindicatos profundizan su rechazo en las calles.

El desenlace legislativo se define en un contexto de conflicto abierto entre el Gobierno y el movimiento obrero, con la reforma laboral como eje central del debate.