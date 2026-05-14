Confirmaron los horarios de las semifinales del Torneo Apertura: cuándo juegan River, Rosario Central, Argentinos y Belgrano

La Liga Profesional de Fútbol oficializó los horarios de las semifinales del Torneo Apertura, instancia decisiva que se disputará este fin de semana y definirá a los dos equipos que pelearán por el título del fútbol argentino.

La primera semifinal tendrá como protagonistas a River Plate y Rosario Central, en un encuentro programado para el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental.

La segunda semifinal se disputará el domingo a las 17, cuando Argentinos Juniors reciba en su estadio a Belgrano.

Con estos dos encuentros, el Torneo Apertura ingresará en su etapa decisiva, con cuatro equipos históricos que buscarán quedarse con un lugar en la gran final del certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.