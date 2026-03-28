Copa Argentina: Belgrano goleó a Atlético Rafaela en “La Pedrera” y avanzó a 16avos de final

Belgrano de Córdoba logró una contundente victoria por 3-0 frente a Atlético Rafaela y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina, en un encuentro donde mostró solidez y eficacia en momentos clave.

El conjunto conocido como el “Pirata cordobés” resolvió el partido con autoridad, apoyado en una destacada actuación colectiva y en la contundencia de sus delanteros.

El primer gol llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Emiliano Rigoni aprovechó una jugada fortuita dentro del área para definir con comodidad y abrir el marcador.

En el complemento, Belgrano tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto del penal, pero Lucas Zelarayán falló su ejecución tras estrellar el balón contra el palo.

Sin embargo, el equipo no perdió el control del partido y a los 27 minutos del segundo tiempo, Lautaro Gutiérrez convirtió el segundo tanto con una ejecución precisa desde los doce pasos.

Ya en tiempo de descuento, a los 92 minutos, Lucas Passerini selló el resultado definitivo con otro penal bien ejecutado, estableciendo el 3-0 final.

Con este triunfo, Belgrano de Córdoba avanzó a los 16avos de final, donde se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que previamente eliminó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Este resultado reafirma el buen momento del conjunto cordobés en la competencia federal, donde buscará seguir avanzando y consolidarse como uno de los protagonistas.