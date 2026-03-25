Copa Argentina en Villa Mercedes: Belgrano y Atlético de Rafaela se enfrentan en La Pedrera con gran expectativa

La expectativa crece con el correr de las horas en Villa Mercedes ante un nuevo capítulo de la Copa Argentina. Este viernes, Belgrano de Córdoba y Atlético de Rafaela se medirán en el estadio Parque La Pedrera, en un partido que promete intensidad y emoción.

No se trata de un encuentro más. La Copa Argentina tiene esa esencia única donde equipos de distintas categorías compiten en igualdad de condiciones, generando sorpresas y consolidando historias que pueden marcar un antes y un después.

En este contexto, San Luis vuelve a posicionarse en el mapa del fútbol nacional, acercando un espectáculo de primer nivel a los hinchas locales. Se espera un marco imponente de público en La Pedrera, un escenario que ya fue protagonista de grandes jornadas, como la visita de River Plate meses atrás.

Entradas, accesos e inclusión

Desde la organización destacaron el compromiso con la inclusión, con la disposición de 200 localidades destinadas a personas con discapacidad, gestionadas mediante inscripción previa online.

Los beneficiarios serán notificados por correo electrónico y podrán retirar sus entradas el mismo viernes, de 9 a 14, en el sector vidriado del estadio. El ingreso estará habilitado por la puerta noroeste.

En cuanto a la venta de entradas:

Belgrano de Córdoba : jueves 26, de 11 a 18, en el estadio Julio César Villagra

: jueves 26, de 11 a 18, en el estadio Julio César Villagra Atlético de Rafaela: jueves 26, de 11 a 18, en el estadio Nuevo Monumental

Se aclaró que no habrá venta el día del partido en La Pedrera, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.

Precios:

Menores: $40.000

Popular: $50.000

Platea Este (Belgrano): $70.000

Formas de pago: efectivo o tarjeta de débito.

Belgrano, con la necesidad de reaccionar

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega golpeado tras la derrota frente a Racing Club y buscará cambiar la imagen en este compromiso.

Existen dudas en torno al estado físico de Lisandro López, quien se recupera de una lesión muscular, mientras que otros jugadores presentan molestias. Aun así, el equipo se apoya en figuras como Lucas Zelarayán y Franco Vázquez.

Un dato que alimenta la ilusión del conjunto cordobés: ya sabe lo que es ganar en La Pedrera. En 2025 logró dos triunfos importantes en este escenario:

3-1 ante Newell’s Old Boys (cuartos de final)

(cuartos de final) 3-2 frente a Defensores de Belgrano (16avos)

Rafaela llega en alza

Por su parte, el conjunto santafesino, conducido por Iván Juárez, atraviesa un gran presente.

La “Crema” acumula tres victorias consecutivas y viene de un trabajado triunfo ante Chacarita Juniors en condición de visitante, lo que refuerza su confianza de cara a este duelo.

El equipo buscará seguir avanzando en el certamen y consolidar su regreso al protagonismo en el fútbol argentino.

Árbitros confirmados

El encuentro contará con el arbitraje de Jorge Baliño, quien estará acompañado por Damián Espinoza y Marcos Horticolou. Como cuarto árbitro estará Jorge Etem.

Todo está dado para una noche especial. La Pedrera se prepara para latir al ritmo de la Copa Argentina, en un duelo donde la pasión, la ilusión y el deseo de avanzar se jugarán en cada pelota.