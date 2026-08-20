Copa Argentina: Racing eliminó a Belgrano en La Pedrera ante plateas con numerosos espacios vacíos

El Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes volvió a recibir una noche de Copa Argentina, esta vez con el cruce entre Racing Club y Belgrano de Córdoba por los octavos de final. La Academia se impuso 1-0 y consiguió la clasificación, aunque la jornada dejó también una postal particular en las tribunas: cabeceras con fuerte presencia de ambas parcialidades y numerosos espacios libres en las plateas.

En lo estrictamente deportivo, Racing consiguió rápidamente la ventaja que terminaría siendo definitiva. Tomás Conechny convirtió a los 4 minutos del primer tiempo y puso el 1-0 para el conjunto de Avellaneda.

A partir de allí, Belgrano intentó recuperarse y mantenerse en partido hasta protagonizar una de las jugadas más discutidas de la noche cuando el encuentro ingresaba en tiempo de descuento.

El VAR anuló el empate de Belgrano en el final

Cuando transcurría el primer minuto de los cinco adicionados, Nicolás “Uvita” Fernández conectó de cabeza un centro de Ramiro Hernandes y convirtió lo que parecía ser el 1-1 de Belgrano.

Sin embargo, el asistente levantó inmediatamente la bandera por posición adelantada y el árbitro Sebastián Zunino anuló el tanto.

La definición pasó entonces al VAR, que necesitó algunos minutos para revisar la posición del delantero y trazar las líneas correspondientes. Finalmente, la tecnología ratificó la decisión de campo al determinar una posición adelantada extremadamente ajustada de Fernández.

La resolución generó fuertes reclamos del conjunto cordobés. Tras el encuentro, el propio delantero calificó la jugada como “muy fina”, mientras que el entrenador Ricardo Zielinski cuestionó el arbitraje y sostuvo que su equipo no merecía perder.

Con el fallo confirmado, Racing sostuvo el 1-0 y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Cabeceras con hinchas y plateas semivacías en La Pedrera

Más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego, otra de las imágenes que dejó la jornada estuvo en las tribunas del Estadio Único La Pedrera.

Las cabeceras asignadas a las parcialidades de Racing y Belgrano mostraron una importante convocatoria, pero la postal fue diferente en distintos sectores de plateas, donde quedaron visibles numerosos espacios sin ocupar.

Uno de los factores señalados en torno a la concurrencia fue el precio de las localidades. Para este encuentro, la organización había establecido entradas populares a $65.000, populares para menores de hasta 11 años a $50.000 y plateas a $90.000.

Además, en Villa Mercedes la comercialización se realizó únicamente durante el día del partido en puntos específicos de la ciudad y se había informado previamente que no habría venta de entradas en el estadio La Pedrera.

Si bien no existe información oficial que permita atribuir directamente la cantidad de plateas vacías exclusivamente al valor de los tickets, el costo de las localidades quedó inevitablemente bajo análisis frente a la imagen que presentó ese sector del estadio.

La Pedrera, nuevamente sede de la Copa Argentina

El encuentro volvió a colocar a Villa Mercedes y al Estadio Único La Pedrera en el calendario nacional del fútbol argentino.

Durante 2026, el escenario villamercedino recibió diferentes partidos de la competencia federal, consolidando a San Luis como una de las provincias elegidas para albergar encuentros de eliminación directa.

Esta vez, el festejo quedó en manos de Racing, que necesitó del gol tempranero de Conechny y terminó sufriendo hasta el último instante ante un Belgrano que estuvo a centímetros —literalmente— de llevar la definición a los penales.