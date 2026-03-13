Coudet debutó como DT de River con triunfo y una frase que sacudió la conferencia: “La semana fue una cag…”

El debut de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate dejó una victoria 2-1 frente a Club Atlético Huracán, pero también una frase que resumió la intensidad de sus primeros días en el cargo. En conferencia de prensa, el técnico describió sin rodeos el proceso de adaptación tras asumir el mando del equipo de Núñez.

Un arranque vertiginoso en el banco de River

Tras el partido, el entrenador habló con franqueza sobre lo que significaron sus primeras jornadas en el club.

“La semana fue una cagada, para hablar mal y pronto. Pero tengo mucha energía y no me voy a cansar”, expresó el DT en declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La frase sintetizó el ritmo acelerado con el que afrontó sus primeros días al frente del plantel, en un contexto de exigencia deportiva y con la necesidad de recuperar rápidamente el ánimo del equipo.

El mensaje: no relajarse pese al triunfo

A pesar del resultado positivo en el debut, Coudet dejó claro que el equipo no puede bajar la intensidad en el corto plazo.

“Tenemos nueve días por delante hasta el parate y no podemos relajar”, sostuvo, al marcar la importancia de aprovechar ese tramo del calendario para consolidar una idea de juego y sumar puntos claves.

El entrenador busca que el plantel sostenga el ritmo competitivo mientras avanza la adaptación a su propuesta futbolística.

Un técnico obsesivo con el fútbol argentino

Durante la conferencia, el “Chacho” también reveló cuánto siguió de cerca el torneo local durante su etapa trabajando en el exterior.

“Nunca me fui del fútbol argentino. No me perdí ni una fecha desde que me fui”, afirmó, dejando en claro que mantiene un conocimiento profundo del medio, los clubes y los futbolistas.

Incluso se definió con una frase que refleja su perfil: “Soy medio enfermo del fútbol”.

Perfil bajo y desconexión de redes

Coudet también explicó su postura pública cuando no está trabajando en el país.

“Cuando salgo de un club me gusta hacer silencio, porque hay otra gente trabajando y no me gusta opinar desde afuera”, señaló.

Además, reveló una decisión personal vinculada a su exposición pública: eliminó sus redes sociales al asumir el nuevo desafío.

“Tenía TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir”, contó.

Un debut con alivio en Parque Patricios

Más allá del desgaste de los primeros días, el estreno dejó una señal positiva: River ganó 2-1 como visitante ante Huracán en un partido intenso y cargado de tensión.

El triunfo marcó un arranque alentador para el nuevo entrenador del conjunto de Núñez, que ahora buscará aprovechar los próximos días para consolidar su idea de juego y encaminar al equipo en el torneo.