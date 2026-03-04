Coudet fue presentado como nuevo DT de River y dejó una advertencia: “No vine a un cumpleaños”

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de River Plate y dejó un mensaje contundente en su primera conferencia de prensa al frente del equipo: “No vine a un cumpleaños”, afirmó, marcando el tono de lo que será su ciclo en el club de Núñez.

La llegada del entrenador se produce tras la salida de Marcelo Gallardo, una etapa que marcó una de las épocas más exitosas de la historia reciente del club. En ese contexto, Coudet reconoció la responsabilidad que implica asumir el desafío de conducir al conjunto “millonario”.

Un nuevo ciclo con exigencia y trabajo

El ex técnico del Alavés de España aseguró sentirse “muy contento de que se haya dado esta situación” y remarcó que ahora comienza una etapa enfocada plenamente en el trabajo.

“No vine a un cumpleaños, pero también hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil”, expresó durante la presentación, donde dejó en claro que el objetivo será recuperar el mejor nivel competitivo del equipo.

Coudet también destacó la calidad del plantel actual de River Plate, aunque evitó anticipar cambios tácticos o decisiones inmediatas.

“Trataremos de ver a qué aspectos necesitamos darles mayor importancia. Estoy convencido de que hay un gran plantel y que las cosas van a salir bien”, señaló.

Recuperar niveles y el apoyo del hincha

El entrenador sostuvo que uno de los principales desafíos será recuperar el rendimiento futbolístico y generar nuevamente una conexión fuerte con los hinchas.

“Seguramente necesitamos recuperar niveles y la ayuda del hincha. Sé que este club exige mucho, pero necesitamos estar todos juntos. Estar en River implica competir para ganar campeonatos”, subrayó.

En ese sentido, también remarcó la importancia de mantener una competencia interna sana dentro del plantel, como herramienta para elevar el rendimiento colectivo.

“Necesitamos que la competencia sea sana porque es lo único que va a elevar el nivel. Voy a tratar de recuperar el mejor nivel de cada uno”, explicó.

El peso de la historia y la infraestructura del club

Durante la conferencia, el nuevo DT también destacó el crecimiento institucional de River Plate, especialmente en materia de infraestructura y desarrollo deportivo.

“El crecimiento del club es un avance tremendo y sigue construyendo un camino para ser algo todavía mejor”, afirmó.

Coudet, que ya tuvo experiencias como entrenador en Rosario Central y Racing Club, consideró que asumir en el club de Núñez es un desafío que siempre imaginó posible.

“Sabía que los caminos se podrían cruzar. Creo que a veces las cosas están escritas. Lamentablemente la salida de Gallardo no es algo que me ponga feliz, pero esa situación me puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión”, indicó.

Finalmente, reveló que sigue de cerca el fútbol argentino incluso durante su etapa en Europa: “No dejo de ver el fútbol argentino, acostándome bastante tarde y durmiendo menos, pero eso también te hace sentir más cerca del torneo”.