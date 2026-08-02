Crece la tensión social en Tilisarao mientras continúa la búsqueda de Darío Bautista Cuello

La Policía de San Luis mantiene un operativo ininterrumpido para encontrar a Darío Bautista Cuello, desaparecido en la jurisdicción de Tilisarao. Tras el hallazgo de su bicicleta, se sumaron áreas especializadas, drones, canes y efectivos de distintas dependencias para ampliar la búsqueda.

La preocupación crece en Tilisarao, donde continúa la intensa búsqueda de Darío Bautista Cuello, el joven cuyo paradero es desconocido y cuya desaparición moviliza desde hace varios días a la Policía de la Provincia de San Luis, bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción a cargo del Dr. Marcelo Gabriel Saldaño.

Desde que se tomó conocimiento del caso, la fuerza policial desplegó un amplio operativo con recursos humanos y logísticos pertenecientes a la Comisaría Distrito 23° de Tilisarao y otras dependencias de la Unidad Regional de Orden Público N.° 3.

Las tareas incluyeron patrullajes preventivos, recorridos por caminos rurales, inspecciones en canales, diques, establecimientos agropecuarios y sectores de difícil acceso, en un trabajo que se desarrolla de manera ininterrumpida.

El hallazgo de la bicicleta modificó el operativo

Uno de los momentos más relevantes de la investigación ocurrió durante la madrugada del 2 de agosto, cuando fue encontrada la bicicleta perteneciente a Darío Bautista Cuello en un sector rural cercano a un canal revestido.

Tras ese hallazgo, el fiscal interviniente ordenó preservar el lugar y ampliar significativamente el operativo, incorporando personal especializado de Policía Científica (DG-5), División Canes (DG-12), División Informática (DG-3), Bomberos de la Policía (DG-11), División Homicidios y efectivos de distintas dependencias policiales.

Además de los rastrillajes terrestres, se intensificó la búsqueda mediante perros especialmente entrenados y drones para realizar reconocimientos aéreos sobre la amplia zona de interés.

Una extensa área bajo rastrillaje

Los operativos abarcan una importante superficie del norte provincial comprendida entre la Ruta Provincial N.° 40, la Ruta Provincial N.° 8, el Dique San Felipe, las localidades de Renca y La Aspereza, la Estancia López, el paraje El Olmo, el establecimiento rural “El 32” y las márgenes del río Conlara.

En las tareas también participan Bomberos Voluntarios y familiares del joven, quienes colaboran activamente en la búsqueda.

La investigación continúa

En paralelo a los rastrillajes, los investigadores realizaron entrevistas a familiares, vecinos y testigos, además del análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Ese trabajo permitió reconstruir los últimos movimientos conocidos de Darío Bautista Cuello y orientar las tareas de búsqueda.

Hasta el momento, y pese al importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos, las autoridades informaron que no se logró establecer el paradero del joven.

Desde la fuerza policial señalaron además que se aguardan nuevas instrucciones de la Justicia para continuar con las distintas líneas de investigación abiertas en el caso.

Crece la tensión social en Tilisarao mientras continúa la búsqueda

A medida que pasan las horas sin novedades sobre el paradero de Darío Bautista Cuello, la preocupación en Tilisarao se transformó en un creciente clima de tensión social.

Durante este domingo, numerosos vecinos, familiares y amigos del joven se movilizaron para colaborar con los rastrillajes y expresar públicamente su preocupación por la desaparición.

En distintos sectores de la localidad comenzaron a difundirse convocatorias para continuar con la búsqueda de manera voluntaria, solicitando la colaboración de la comunidad con agua, alimentos y presencia en la zona donde se concentran los operativos.

Además, a través de publicaciones en redes sociales, algunos vecinos manifestaron su malestar por el avance de la investigación y realizaron acusaciones y sospechas sobre personas vinculadas a establecimientos rurales de la zona. Hasta el momento, esas afirmaciones no fueron confirmadas por la Justicia ni forman parte de la información oficial de la causa, por lo que deben ser consideradas como expresiones realizadas por particulares.

En ese contexto de creciente tensión, también se registró una protesta frente a la Comisaría Distrito 23° de Tilisarao, donde un grupo de personas encendió neumáticos como forma de reclamo mientras exigían respuestas sobre la investigación y la aparición del joven.

Las autoridades mantienen el operativo de búsqueda y señalaron que la investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción, aguardándose nuevas medidas judiciales para avanzar en el esclarecimiento del caso.