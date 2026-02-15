Crimen en el barrio 1° de Mayo: imputaron a Carlos Fausto Barroso por el homicidio de Carlos Moyano

Barroso fue imputado este domingo por el homicidio de Carlos Moyano, de 47 años, ocurrido el viernes por la noche en la zona oeste de la ciudad de San Luis, en un hecho que generó fuerte conmoción en el barrio 1° de Mayo.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de Instrucción N° 3, Esteban Roche, le atribuyó el delito de homicidio doblemente agravado por la participación de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

La defensa del acusado, representada por el abogado Guillermo Levingston, solicitó una prórroga de ocho días para ampliar su estrategia procesal. El pedido fue concedido por el juez interviniente.

Cómo ocurrió el ataque

Según detalló el Ministerio Público, el hecho se produjo alrededor de las 20 del viernes sobre Avenida Quinto Centenario, a unos diez metros antes de llegar al Ministerio Apostólico Profético Jehová Jireh.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, Barroso se desplazaba en un automóvil junto a otras personas cuando el vehículo se colocó a la par de la motocicleta en la que circulaba Moyano. Desde el interior del auto se habrían efectuado varios disparos de arma de fuego, en plena vía pública y con presencia de terceros en la zona.

Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la víctima y provocó la perforación de ambos pulmones. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de las lesiones sufridas.

Los peritajes balísticos indicaron que el arma utilizada sería de calibre grande, compatible con un revólver .38 o una pistola 9 milímetros.

Hipótesis de rivalidad previa

La investigación estableció además que existía un conocimiento previo entre la víctima y el imputado. Según la Fiscalía, el ataque habría estado motivado por una rivalidad anterior, lo que refuerza la hipótesis de un hecho premeditado.

Mientras transcurre la prórroga solicitada por la defensa, la Fiscalía no descarta nuevas detenciones, ya que sostiene que en el homicidio habrían participado al menos dos personas.

La causa continúa en etapa investigativa y se esperan nuevas medidas procesales en los próximos días.