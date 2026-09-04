Cristian Balmaceda se quedó con la victoria en la tradicional Sampacho-Bulnes

Cristian Balmaceda, uno de los atletas destacados de Villa Mercedes, logró quedarse con el primer puesto en la Sampacho- Bulnes, una carrera que forma parte del calendario habitual de competencias para los corredores de la región.

El deportista contó en La Cancha, que se trató de su cuarta o quinta participación en la prueba y que, hasta esta edición, nunca había conseguido ganarla.

Una carrera planteada de principio a fin

La competencia tuvo un buen desarrollo para el atleta mercedino. Balmaceda formó parte inicialmente de un grupo de cuatro corredores y, junto a Fran Montoya, de Sampacho, logró marcar diferencias respecto del resto del pelotón.

Ambos se mantuvieron juntos aproximadamente hasta el kilómetro seis o siete. A partir de allí, Balmaceda comenzó a distanciarse y pudo sostener un ritmo que le permitió alcanzar la victoria.

El tiempo oficial registrado fue de 45 minutos y 12 segundos, con una diferencia cercana al minuto respecto del segundo competidor.

El corredor destacó además las características del circuito, que presenta sectores de falsos llanos tanto en subida como en bajada y que, al desarrollarse en ruta, puede verse condicionado por el viento.

En esta edición, además, las condiciones climáticas acompañaron y permitieron una competencia con buen ritmo.

Una agenda cargada para los próximos meses

Después de haber cumplido uno de sus objetivos del año, Balmaceda ya tiene nuevas competencias en el horizonte.

El atleta contó que a comienzos de temporada había planificado participar en el Maratón de Córdoba y que, posteriormente, concentraría su preparación en carreras de 10 y 15 kilómetros, además de alguna posible media maratón.

Entre las próximas competencias mencionó la Carrera Nocturna de Villa Mercedes, prevista para el 19 de septiembre. También evalúa participar al día siguiente en una competencia organizada por el IFDC en la ciudad de San Luis.

Balmaceda también resaltó el crecimiento que tuvo el running en Villa Mercedes y en distintos puntos de San Luis, donde cada vez se organizan más carreras y se suman nuevos corredores.

Para el atleta, una de las principales ventajas de esta disciplina es su accesibilidad: permite comenzar a entrenar con pocos elementos y aprovechar los espacios al aire libre.

Respecto de su preparación, explicó que actualmente entrena de manera independiente y que organiza sus propias cargas de acuerdo con las competencias que tiene como objetivo. Su rutina combina jornadas de calidad con fondos suaves y trabajos destinados a la recuperación.

El triunfo en la Sampacho- Bulnes significó así una nueva alegría para Cristian Balmaceda, que ahora apunta a continuar compitiendo y representando a Villa Mercedes en las próximas pruebas del calendario.