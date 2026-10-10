Cristiano Ronaldo: la Federación Portuguesa lo suspendió y le abrió un expediente

Cristiano Ronaldo quedó suspendido de manera provisoria por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que además le abrió un expediente disciplinario luego de que el delantero abandonara la concentración de la Selección de Portugal por diferencias con el técnico Jorge Jesús.

El Comité Disciplinario de la máxima autoridad del fútbol portugués informó que el proceso tendrá carácter “urgente” y que quedó en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria.

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

El episodio se inició el 30 de septiembre, cuando Cristiano Ronaldo dejó de manera abrupta el plantel portugués, a falta de dos fechas para finalizar la gira de la UEFA Nations League.

El encontronazo con el entrenador se produjo durante el partido ante Noruega. El delantero realizó el precalentamiento durante casi 30 minutos, pero finalmente Jorge Jesús decidió no hacerlo ingresar al campo de juego.

Luego de esa situación, ambos mantuvieron una discusión. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración, molesto por el trato que, según su interpretación, había recibido. El técnico, en tanto, sostuvo que tiene la facultad de tomar las decisiones que considera necesarias para el equipo.

El futuro del delantero en la Selección de Portugal

La relación entre Cristiano Ronaldo y la Selección portuguesa atraviesa una etapa de fuerte tensión desde hace algunas semanas. Sin embargo, el delantero todavía no comunicó el final de su ciclo con el combinado nacional.

De acuerdo con el comunicado, Cristiano Ronaldo ya esperaba una sanción por parte de la Federación Portuguesa. Una vez cumplido el castigo, el futbolista definiría si continúa o no a disposición de su país.

En medio del conflicto, Bruno Fernandes respaldó al delantero y afirmó: “Siempre será el mayor símbolo de Portugal”.