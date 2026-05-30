Cuatro hombres fueron enviados a prisión por integrar centros de venta de drogas en Merlo y Santa Rosa del Conlara

El Juzgado Federal de Villa Mercedes dispuso este viernes 29 de mayo el traslado al Servicio Penitenciario Provincial de cuatro hombres de 28, 30, 33 y 50 años, imputados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. En la misma causa, una mujer de 28 años recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.

La medida judicial se produjo tras una serie de procedimientos realizados por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico en el marco de la denominada “Misión Sarmiento”, que permitió desarticular cinco centros de venta y distribución de drogas en las localidades de Villa de Merlo y Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis.

Cinco puntos de venta de droga fueron desmantelados

Las detenciones se concretaron el jueves 28 de mayo luego de diversos allanamientos realizados en domicilios ubicados en avenida La Juventud al 300, calle Coronel Mercau al 1000, calle Coronel Mercau al 100, el barrio Las Moreras de Villa de Merlo, y en una vivienda de calle Córdoba s/n de Santa Rosa del Conlara.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos permitieron anular cinco centros utilizados para la comercialización y distribución de estupefacientes en la región.

Importante secuestro de drogas, armas y vehículos

Durante los operativos, los investigadores secuestraron cocaína suficiente para la elaboración de 508 dosis, valuadas en aproximadamente $3.048.000, y marihuana para la elaboración de 555 dosis, con un valor estimado de $2.775.000.

Además, fueron incautadas semillas y plantas de marihuana, balanzas digitales, teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares estadounidenses, y distintos elementos destinados al corte y fraccionamiento de estupefacientes.

Entre los elementos secuestrados también figuran una pistola de CO₂ réplica calibre 9 milímetros, armas de fuego de diversos calibres, cartuchos y municiones, una motocicleta Benelli 180 cc, una motocicleta Suzuki 100 cc, un cuatriciclo y otros bienes vinculados a la investigación.

Decisión del Juzgado Federal

Tras la audiencia desarrollada en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, se resolvió que los cuatro hombres imputados permanezcan detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras avanza la causa judicial por presunta comercialización de estupefacientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que analiza la totalidad de las pruebas recolectadas durante los allanamientos realizados en el corredor turístico del norte puntano.

https://www.villamercedes.info/desarticularon-cinco-centros-de-venta-de-droga-en-villa-de-merlo-y-santa-rosa-del-conlara-secuestraron-estupefacientes-por-casi-6-millones/