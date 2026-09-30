Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por una alerta sobre el vehículo que conducía

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles 30 de septiembre cuando ingresaba a la provincia de San Luis por la Ruta Nacional N.º 7, a la altura de Justo Daract. La intervención policial se produjo luego de una alerta vinculada con un pedido de secuestro judicial sobre la Honda CR-V que conducía. Horas después, la Justicia Federal dispuso que el vehículo quedara en poder de su propietario en carácter de depositario judicial y el legislador continuó su viaje.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Policía de San Luis, el procedimiento se inició pasadas las 14, cuando el sistema de seguridad detectó una alerta correspondiente al vehículo conducido por Kirchner.

La camioneta figuraba en un oficio judicial federal vinculado al expediente caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. El rodado se encuentra registrado a nombre de Máximo Carlos Kirchner.

La Policía provincial inició entonces las actuaciones correspondientes y puso la situación en conocimiento de la Justicia Federal para determinar cómo debía procederse.

La alerta se activó cuando ingresaba a San Luis

En una primera comunicación oficial difundida a las 16:39, la Policía informó que el procedimiento se había originado luego de activarse el Anillo Digital Federal.

Posteriormente, la fuerza provincial precisó que la camioneta fue detectada cuando ingresaba a San Luis por la Ruta Nacional N.º 7, en Justo Daract, y que la alerta había sido recibida mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

San Luis forma parte del Anillo Federal de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El sistema permitió advertir la existencia del requerimiento judicial asociado al vehículo y motivó la intervención de los efectivos.

Según informó Clarín, Kirchner se dirigía hacia San Juan, donde tenía previstas actividades políticas. El medio nacional señaló además que el legislador permaneció demorado mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

La Justicia permitió que continuara el viaje

La situación tuvo una definición durante la tarde. A las 18:26, la Policía de San Luis difundió una segunda comunicación en la que informó que, por disposición de la Justicia Federal, personal policial de Justo Daract dio cumplimiento al requerimiento relacionado con el vehículo.

La camioneta fue entregada a su propietario “en carácter de depositario judicial”, tras lo cual Máximo Kirchner pudo continuar su trayecto.

De esta manera, el vehículo no quedó retenido físicamente en San Luis, aunque permaneció sujeto a la situación judicial que motivó el procedimiento.

Qué dijo Máximo Kirchner

Tras el episodio, Kirchner sostuvo públicamente que utiliza habitualmente el vehículo y afirmó que había circulado anteriormente por distintos puntos del país sin inconvenientes.

El diputado indicó además que permaneció a disposición de las autoridades hasta que se resolvió la situación y confirmó que, luego de las actuaciones, pudo continuar el viaje.

Desde el entorno del legislador sostuvieron que el requerimiento que originó la alerta correspondía a un oficio de 2019 que, según esa versión, ya no estaría vigente. Esa afirmación fue planteada por voceros del kirchnerismo y no formó parte de los comunicados policiales difundidos durante el procedimiento.

La información oficial de la Policía de San Luis se limitó a señalar que existía un requerimiento de la Justicia Federal, que el sistema de seguridad generó la alerta y que, posteriormente, por disposición judicial, el vehículo quedó en poder de su propietario como depositario judicial.

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