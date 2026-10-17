Demoraron a un hombre con un cuchillo tras un disturbio y un choque en Villa Mercedes

El hombre, de 50 años, fue localizado por policías de la Sección Motorizada en las calles Catamarca y 9 de Julio. Llevaba un cuchillo tipo carnicero entre sus prendas.

Un hombre de 50 años fue demorado durante la madrugada de este sábado 17 de octubre en Villa Mercedes, luego de un disturbio en inmediaciones de un boliche bailable, una denuncia por amenazas y un choque contra un vehículo estacionado.

El procedimiento fue realizado por policías de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

El operativo en Calle Angosta

La intervención se inició por un disturbio registrado en inmediaciones de un boliche ubicado en Calle Angosta al 100. En ese lugar, un empleado de seguridad privada manifestó haber sido amenazado por un sujeto al que había retirado del establecimiento.

Posteriormente, un automovilista informó que, cerca del mismo sitio, un sujeto con características similares había colisionado su vehículo estacionado y se había dado a la fuga.

El hallazgo del cuchillo

Tras realizar un recorrido preventivo, los efectivos localizaron al hombre cuando circulaba a pie por la intersección de las calles Catamarca y 9 de Julio. El vehículo en el que aparentemente había circulado previamente no fue encontrado en la zona.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un cuchillo tipo carnicero entre las prendas del hombre. En ese contexto, fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde continuaron las diligencias de rigor.