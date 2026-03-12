Detuvieron a Reyna del Portugal por presunta venta ilegal de terrenos a 33 familias en Villa Mercedes

La mujer identificada como Reyna del Portugal fue detenida en las últimas horas en Villa Mercedes, en el marco de una investigación judicial por la presunta venta ilegal de terrenos en el barrio Familia Unida, una maniobra que habría afectado a al menos 33 familias.

La causa se inició a partir de denuncias presentadas por vecinos damnificados y por el propio municipio, luego de que varias personas advirtieran que los lotes adquiridos no contaban con documentación legal ni autorización para su comercialización.

Investigación judicial y presunto fraude

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los terrenos eran ofrecidos y vendidos en sectores que no pertenecían legalmente a la acusada, lo que derivó en perjuicios económicos para numerosas familias que buscaban acceder a un terreno propio.

Con el avance de las actuaciones, la Justicia provincial reunió elementos de prueba sobre las operaciones realizadas y dispuso un procedimiento policial que culminó con la detención de Reyna del Portugal, quien quedó a disposición del juzgado interviniente.

Piden que más damnificados se presenten

Desde las autoridades indicaron que existen varias personas afectadas por estas operaciones, por lo que solicitaron a quienes hayan adquirido terrenos en estas condiciones acercarse a realizar la denuncia correspondiente para sumar información al expediente.

La causa continúa bajo investigación con intervención de la Fiscalía de la provincia, mientras se busca determinar el alcance total de las operaciones y la cantidad de damnificados por la presunta comercialización irregular de lotes en la ciudad.