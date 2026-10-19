Detuvieron al hombre acusado de femicidio en Cruz del Eje

Pablo Ezequiel Gómez fue imputado por el crimen de Camila Iglesias, de 24 años, cuyo cuerpo habría sido ocultado en una heladera.

Un hombre fue detenido e imputado por el femicidio de su expareja en Cruz del Eje, Córdoba. La víctima fue identificada como Camila Iglesias, de 24 años.

Se trata de Pablo Ezequiel Gómez, acusado por la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje del delito de homicidio calificado por femicidio. Tras la audiencia imputativa, fue trasladado a la cárcel de esa ciudad.

El allanamiento y la detención

La captura se concretó durante un allanamiento realizado en un inmueble de San Nicolás, en Malagueño, por efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

La investigación comenzó el 15 de octubre, cuando la hermana de Iglesias denunció que había tenido el último contacto con ella el 2 de octubre. Días después, según el material, recibió mensajes que le resultaron extraños por parte de Gómez.

Horas después de la denuncia, la Fiscalía informó que durante un allanamiento en una vivienda del barrio Los Altos, en Cruz del Eje, se encontró una heladera con restos humanos cubiertos por una sustancia que sería cal hidratada.

Antecedentes de conflictos

De acuerdo con las averiguaciones realizadas en la causa, habrían surgido antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja.

Además, familiares de Gómez manifestaron que el acusado les habría dicho que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida.

La causa continúa bajo investigación judicial.