Detuvieron a un hombre investigado por el hurto de una soldadora en Villa Mercedes

El hombre fue identificado durante un recorrido preventivo en avenida Bartolomé Mitre y calle Catamarca. La Justicia lo investiga por el robo de una soldadora eléctrica y otros elementos.

Un hombre de 39 años fue detenido este domingo 18 de octubre en Villa Mercedes, luego de ser identificado como presunto autor de un hurto cometido en un comercio de venta de repuestos para automotores.

La investigación se inició el 10 de octubre, cuando el propietario del local denunció la sustracción de una soldadora eléctrica tipo inverter, accesorios y otros elementos de soldadura.

Según informó la Comisaría Seccional 9°, el análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer características físicas y de vestimenta del presunto autor.

Durante un recorrido preventivo por avenida Bartolomé Mitre y calle Catamarca, los efectivos observaron a un individuo cuyas características coincidían con las registradas en las imágenes.

Luego de identificarlo, los policías establecieron que se trataba del sujeto buscado y que vestía prendas similares a las observadas en las grabaciones.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, el hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia provincial, sindicado como presunto autor del delito de hurto simple.