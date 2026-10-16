Detuvieron en Mendoza al principal sospechoso del femicidio del barrio República

Raúl Agustín Bullones, de 29 años, fue localizado en Las Heras y quedó bajo investigación por el crimen de una mujer cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en San Luis.

Un femicidio ocurrido en el barrio República, en la ciudad de San Luis, tiene como principal sospechoso a un hombre de 29 años detenido en la provincia de Mendoza, según confirmó una fuente ligada a la investigación.

Se trata de Raúl Agustín Bullones, quien fue localizado en Las Heras, Mendoza. El hombre es investigado como presunto autor del crimen de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado el martes.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo de la víctima fue hallado en un loteo ubicado sobre la Ruta Pescadores, en la zona oeste de la ciudad de San Luis.

Según señaló la fiscal de Género N.° 1 de San Luis, María Delia Bringas, la víctima presentaba golpes y se encontraba desmembrada.

La detención de Bullones se produjo en Mendoza y fue informada el viernes 16 de octubre de 2026. Hasta el momento, la información disponible indica que permanece bajo investigación como principal sospechoso del femicidio.