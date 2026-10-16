Día Mundial de la Alimentación: el desafío de que comer bien esté al alcance de todos

Cada 16 de octubre se busca concientizar sobre el hambre y el acceso a una alimentación adecuada.

Detrás de cada plato hay una historia: la de quienes producen, transportan, comercializan y preparan los alimentos. Pero también hay una pregunta que atraviesa fronteras: ¿qué hace falta para que una alimentación adecuada llegue a todas las mesas?

Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una jornada establecida en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La fecha recuerda la fundación del organismo, ocurrida en 1945, y busca impulsar la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.

Innovar hoy para nutrir mañana

El lema de 2026 propone combinar soluciones científicas y tecnológicas con los saberes tradicionales de las comunidades. El objetivo es ampliar el acceso a alimentos suficientes, variados, seguros y nutritivos, mientras se cuidan los recursos naturales para las próximas generaciones.

La propuesta abarca toda la cadena alimentaria. Durante el Foro Mundial de la Alimentación 2026, la FAO destacó la necesidad de transformar la producción y distribución mediante la investigación, la inversión y la participación de productores, gobiernos, jóvenes y comunidades indígenas.

Una desigualdad que persiste

Según los datos difundidos por la FAO en su campaña de este año, 645 millones de personas padecen hambre y 2.690 millones no pueden costear una dieta saludable.

El organismo advierte que los conflictos, la inestabilidad económica y los fenómenos climáticos presionan sobre los sistemas alimentarios. Aunque se producen alimentos suficientes para la población mundial, persisten barreras que impiden que lleguen de manera accesible a todos los hogares.

Un compromiso que también llega a casa

La campaña invita a reducir el desperdicio, elegir una alimentación diversa y conocer cómo se producen y distribuyen los alimentos. También subraya que hacen falta políticas públicas, infraestructura e inversiones para lograr cambios duraderos.

El Día Mundial de la Alimentación vuelve a poner sobre la mesa una necesidad esencial: que todas las personas puedan alimentarse con dignidad, hoy y en el futuro.