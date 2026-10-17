Dibu Martínez chocó con un rival y fue retirado en camilla durante Everton-Chelsea

El arquero argentino sufrió un fuerte golpe al intentar despejar un centro y fue reemplazado tras ocho minutos de atención médica; todavía no se conocen los alcances de la lesión.

Dibu Martínez sufrió un duro golpe durante el segundo tiempo del partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino chocó con un rival al intentar despejar un centro, recibió atención médica durante ocho minutos y fue retirado en camilla.

El episodio ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Everton contaba con una pelota parada cerca del área de Chelsea. Kiernan Dewsbury-Hall ejecutó un centro de zurda y Martínez salió para rechazarlo con los puños.

Durante el salto, el arquero chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite y quedó tendido sobre el césped. Los médicos ingresaron para asistirlo y, de manera provisoria, le colocaron un cuello ortopédico y le suministraron oxígeno.

Martínez fue retirado en camilla bajo una lluvia de aplausos y reemplazado por el arquero belga Mike Penders. Hasta el momento de la publicación, no se conocían los alcances de la lesión.

El resultado del partido

Al momento del incidente, Chelsea se imponía por 1-0 con un gol de Pedro Neto. Finalmente, el delantero portugués volvió a marcar y selló el triunfo del conjunto londinense por 2-0.

La sanción por demorar con la pelota

Durante el primer tiempo, el arquero surgido de las inferiores de Independiente también había sido sancionado por demorar con la pelota en su poder antes de ponerla en juego.

El árbitro aplicó la regla de los ocho segundos y concedió un córner para Everton, debido a que Martínez tardó más del tiempo reglamentario en sacar.