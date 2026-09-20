Diego Gabutti completó el Tor des Géants: recorrió 330 kilómetros en 132 horas

El ultramaratonista Diego Gabutti, oriundo de Villa Mercedes, protagonizó una destacada actuación internacional al completar el Tor des Géants, una carrera de montaña de 330 kilómetros que atraviesa el Valle de Aosta, en Italia.

Con el dorsal 573, Gabutti cruzó la meta después de 132 horas de competencia y ocupó el puesto 365 de la clasificación general.

El deportista comenzó el desafío el domingo 13 de septiembre, a las 10:00, y finalizó el viernes 18, alrededor de las 22:00. En total, permaneció en carrera durante cinco días y medio, administrando el esfuerzo, la alimentación y los períodos de descanso.

Una carrera extrema en los Alpes

El TOR330–Tor des Géants comienza y termina en la localidad italiana de Courmayeur. Su recorrido atraviesa senderos de alta montaña, municipios y parques naturales del Valle de Aosta, al pie de algunas de las cumbres más importantes de los Alpes.

La competencia presenta un desnivel positivo acumulado de aproximadamente 24.000 metros, equivalente a ascender casi tres veces la altura del monte Everest desde el nivel del mar.

Según la organización oficial del Tor des Géants, los participantes deben completar el trazado dentro de un tiempo máximo de 150 horas. La prueba se desarrolla de manera continua y no establece etapas ni descansos obligatorios: cada corredor decide cuándo detenerse, alimentarse o dormir.

Además, el circuito transita por el Parque Nacional Gran Paradiso y el Parque Natural Regional Mont Avic, en un entorno marcado por fuertes desniveles, caminos técnicos y condiciones climáticas variables.

Una actuación destacada para el deporte de Villa Mercedes

La llegada de Diego Gabutti representa un logro sobresaliente para el atletismo de Villa Mercedes y la provincia de San Luis.

Completar una carrera de estas características requiere una preparación física y mental excepcional. A lo largo de los 330 kilómetros, los participantes deben afrontar el agotamiento, la falta de sueño, las bajas temperaturas y las dificultades propias de la alta montaña.

Gabutti logró superar el exigente recorrido dentro del límite reglamentario y sumó una nueva experiencia internacional a su trayectoria como corredor de ultradistancia.

Créditos: Maxi Brizuela | La Cancha