Diputados aprobó el recorte de subsidios por Zona Fría y San Luis podría perder el beneficio para miles de usuarios

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de subsidios al gas por Zona Fría, una medida que podría dejar a San Luis fuera del esquema de beneficios vigente desde 2021.

La iniciativa obtuvo media sanción tras más de 11 horas de debate y fue aprobada con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. Ahora deberá ser tratada en el Senado, donde el oficialismo buscará convertirla en ley.

El proyecto propone reducir el alcance geográfico del régimen y limitar el subsidio únicamente a regiones consideradas de frío extremo, como la Patagonia, la Puna y Malargüe. De esta manera, provincias incorporadas en la ampliación de 2021 —entre ellas San Luis— quedarían excluidas del beneficio.

Poggi pidió a los senadores de San Luis que rechacen la ley

Tras la votación en Diputados, el gobernador Claudio Poggi cuestionó públicamente la modificación y advirtió sobre el impacto económico que tendría para miles de familias puntanas.

Esta media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación eliminando la calificación de zona fría para San Luis afecta directamente el bolsillo de miles de familias Sanluiseñas. Espero que, ahora que pasa al Senado, nuestros Senadores de San Luis, NO acompañen este proyecto.… — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) May 21, 2026

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó:

“Esta media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación eliminando la calificación de zona fría para San Luis afecta directamente el bolsillo de miles de familias sanluiseñas”.

Además, pidió explícitamente que los representantes de la provincia en la Cámara Alta no acompañen el proyecto:

“Espero que, ahora que pasa al Senado, nuestros senadores de San Luis no acompañen este proyecto. Perjudica a San Luis”.

El mensaje estuvo dirigido a los senadores nacionales Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino, quienes deberán definir su postura cuando la iniciativa llegue al recinto.

Cómo impactaría la medida en San Luis

Actualmente, miles de usuarios residenciales de San Luis acceden a descuentos del 30% y 50% en las tarifas de gas gracias al régimen de Zona Fría aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández.

La modificación impulsada por el oficialismo nacional implicaría eliminar ese beneficio para gran parte de la provincia, lo que podría traducirse en aumentos significativos en las boletas durante el invierno.

El Gobierno nacional argumenta que el esquema vigente amplió subsidios a regiones consideradas de “clima templado” y que el sistema actual genera un fuerte costo fiscal.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderían el subsidio con el nuevo esquema, mientras que continuarían recibiendo asistencia quienes estén inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El voto de los diputados y la posición de San Luis

El oficialismo logró reunir el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y otros espacios provinciales.

Sin embargo, la discusión generó divisiones incluso dentro de bloques cercanos al Gobierno. En el caso de San Luis, el diputado Claudio Álvarez, integrante de Innovación Federal, votó en contra del proyecto debido al impacto que tendría sobre la provincia.

También rechazó la iniciativa el diputado puntano Jorge Fernández, de Primero San Luis.

Desde la oposición, legisladores de distintos bloques advirtieron que la medida podría provocar fuertes aumentos en las tarifas de gas en provincias del interior y afectar especialmente a sectores medios y jubilados.

Qué cambia con el nuevo régimen

El proyecto establece que el subsidio dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasará a subsidiar únicamente el consumo de metros cúbicos de gas.

Además, el nuevo esquema focalizará la asistencia en hogares considerados vulnerables, incluyendo:

Familias con ingresos de hasta tres canastas básicas

Personas con Certificado Único por Discapacidad (CUD)

Veteranos de Guerra

Beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares

El Gobierno sostiene que el objetivo es avanzar hacia un sistema “más eficiente y focalizado”, mientras que provincias afectadas consideran que la medida representa un nuevo ajuste sobre los usuarios residenciales.

El debate se traslada al Senado

Con media sanción obtenida, el proyecto comenzará ahora su discusión en el Senado, donde el oficialismo deberá negociar nuevamente los votos para avanzar con la reforma.

En ese escenario, la postura de los representantes de San Luis será clave para definir si la provincia mantiene o pierde el beneficio de Zona Fría.