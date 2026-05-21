Zona Fría: los distintos relatos que dejó la media sanción y el fuerte debate en San Luis

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de subsidios por Zona Fría abrió un fuerte debate político en todo el país y particularmente en San Luis, una de las provincias que podría perder parte de los beneficios vigentes desde 2021.

Mientras desde el oficialismo nacional aseguran que la reforma busca “ordenar” los subsidios y mantener la ayuda para sectores vulnerables, dirigentes provinciales y municipales advierten que la medida implicará un golpe directo al bolsillo de miles de familias.

La discusión no solo expuso diferencias entre oficialismo y oposición, sino también distintas interpretaciones sobre el verdadero alcance de la ley.

Qué establece actualmente la Ley de Zona Fría

La Ley 27.637, aprobada en 2021, amplió el régimen de subsidios al gas natural para zonas bioambientales frías y templado-frías de Argentina.

El beneficio alcanza a usuarios residenciales de gas natural por redes y contempla descuentos directos sobre el consumo:

30% de descuento para usuarios residenciales en general.

para usuarios residenciales en general. 50% de descuento para sectores vulnerables, incluyendo jubilados, beneficiarios de AUH, tarifa social y personas con ingresos reducidos.

La normativa tiene vigencia hasta el año 2031 y permitió incorporar a provincias y regiones que anteriormente no estaban alcanzadas por el régimen histórico patagónico.

Qué aprobó Diputados

El proyecto del Gobierno de Javier Milei obtuvo media sanción luego de más de 11 horas de debate parlamentario y propone reducir el alcance geográfico del beneficio.

La iniciativa busca focalizar los subsidios únicamente en hogares considerados vulnerables y en regiones de frío extremo, dejando afuera a gran parte de las provincias incorporadas en 2021.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, unos 1,6 millones de usuarios perderían el subsidio, mientras que continuarían recibiéndolo quienes estén incluidos dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La postura de la diputada nacional Mónica Becerra

Tras la votación, la diputada nacional por San Luis, Mónica Becerra, defendió públicamente el proyecto y aseguró que existe “desinformación” respecto al impacto real de la ley.

En un video difundido desde el Congreso, sostuvo que es falso que todos los hogares de San Luis pierdan el subsidio:

“Es mentira que todos los hogares de San Luis pierdan el subsidio de gas”.

La legisladora explicó que el beneficio continuará para quienes tengan ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, equivalentes actualmente a aproximadamente 4,1 millones de pesos mensuales.

“Todos los hogares que tengan ingresos menores a 4.100.000 pesos van a seguir subsidiados”.

Además, argumentó que el objetivo de la reforma es corregir distorsiones del sistema anterior:

“Fue subsidiado una persona que no podía pagarlo, pero también fue subsidiado una persona que sí podía pagarlo”.

Becerra también defendió el enfoque económico del Gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa apunta al “ordenamiento” del sistema energético y fiscal.

El rechazo del gobernador Claudio Poggi

Desde la Provincia, el gobernador Claudio Poggi cuestionó duramente la media sanción y advirtió sobre las consecuencias económicas para San Luis.

A través de sus redes sociales expresó:

“Esta media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación eliminando la calificación de zona fría para San Luis afecta directamente el bolsillo de miles de familias sanluiseñas”.

Además, pidió públicamente a los senadores nacionales de la provincia que rechacen el proyecto cuando llegue a la Cámara Alta:

“Espero que, ahora que pasa al Senado, nuestros senadores de San Luis NO acompañen este proyecto. Perjudica a San Luis”.

La posición del intendente Maximiliano Frontera

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, también manifestó preocupación por el impacto social de la medida y criticó el recorte de subsidios.

En un comunicado, expresó:

“Estas decisiones solo generan más angustia e incertidumbre”.

El jefe comunal advirtió que muchas familias ya atraviesan dificultades económicas y señaló que quitar subsidios esenciales podría obligar a elegir entre calefaccionarse o cubrir necesidades básicas.

“Poner a muchas familias ante la difícil elección entre calefaccionarse o comer”.

Además, cuestionó que este tipo de decisiones se definan mediante acuerdos políticos alejados de la realidad cotidiana del interior del país.

Jorge Fernández y el reclamo federal

Otro de los dirigentes puntanos que rechazó la iniciativa fue el diputado nacional Jorge Fernández, quien defendió la continuidad del beneficio para San Luis.

“Nuestra provincia cuenta con inviernos crudos que golpean con fuerza a miles de familias”.

Fernández sostuvo que el debate debe contemplar las particularidades climáticas y sociales del interior argentino.

“Mi compromiso es defender el bolsillo de los puntanos y el federalismo ante cualquier medida que ignore la realidad climática y social de nuestro territorio”.

Un debate que divide miradas

La discusión sobre Zona Fría dejó expuestas dos visiones contrapuestas:

El Gobierno nacional sostiene que el sistema actual subsidia también a sectores de altos ingresos y genera un fuerte costo fiscal.

Provincias y dirigentes opositores advierten que el recorte afectará directamente a familias de clase media y trabajadora en regiones con bajas temperaturas.

Mientras el oficialismo habla de “subsidios focalizados”, desde sectores provinciales aseguran que la reforma implicará nuevos aumentos tarifarios en un contexto económico complejo.

Con media sanción obtenida en Diputados, el debate continuará ahora en el Senado, donde la postura de los representantes de San Luis será observada con especial atención.