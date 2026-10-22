Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad con 237 votos a favor

El proyecto, acordado entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas, reemplaza el esquema de emergencia por una norma permanente y ahora deberá ser tratado por el Senado.

La Discapacidad obtuvo una nueva ley con amplia mayoría en la Cámara de Diputados: el proyecto fue aprobado por 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras un acuerdo que incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas.

La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, transforma en permanentes varios beneficios contemplados en la ley 27.793, que establecía la emergencia en discapacidad.

El dictamen acordado por el oficialismo con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, mantiene prácticamente todo el esquema de prestaciones y beneficios de la normativa vigente, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, propone convertirlo en una norma de orden público, con efectos que excedan a los gobiernos de turno.

Qué contempla el proyecto aprobado

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, sostuvo que la propuesta busca dejar atrás la lógica de las prórrogas y establecer respuestas permanentes para las personas con discapacidad.

Entre los puntos mencionados figuran el financiamiento específico, la continuidad de las prestaciones, la actualización del nomenclador por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la compatibilidad de las pensiones con el trabajo formal.

“Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencias permanentes ni depender de prórrogas o de decisiones políticas cada vez que quieran ejercer sus derechos”, afirmó Huesen durante la sesión.

El acuerdo entre oficialismo y oposición

La aprobación fue posible luego de una jornada de negociaciones entre distintos bloques y organizaciones vinculadas a la discapacidad. Unión por la Patria decidió acompañar el dictamen al considerar que no contaba con los votos suficientes para prorrogar la emergencia y que el texto consensuado incorporaba buena parte de las demandas del sector.

El diputado Juan Marino explicó que el bloque opositor buscó introducir mejoras y evitar retrocesos en el proyecto. También advirtió que la aprobación de una nueva ley no resolverá por sí sola la situación del sector si el Poder Ejecutivo no cumple con las normas vigentes.

Según indicó Marino, 324.303 personas esperan una respuesta del Poder Ejecutivo sobre sus pedidos de pensión y solo 8.000 recibieron el alta. Además, señaló que el presupuesto contempla un recorte del 13,9% para Incluir Salud y afirmó que algunos centros de día están cerrando.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la iniciativa como “perfectible” y destacó que el 75% de la ley de emergencia quedó incorporado al nuevo proyecto.

Críticas y próximo tratamiento en el Senado

La diputada de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, rechazó el texto y pidió que regresara a comisión para permitir una mayor participación de las organizaciones. La legisladora sostuvo que no existe garantía de que el presupuesto sea modificado y reclamó prorrogar la ley de emergencia.

Desde el Frente de Izquierda, Romina del Plá también anticipó el rechazo de su bancada al acuerdo alcanzado entre el oficialismo, Unión por la Patria y otros bloques.

En cambio, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado resaltó las coincidencias entre los distintos sectores y valoró el trabajo de Herrera Ahuad para alcanzar el consenso. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acompañó el dictamen, aunque reclamó que el Senado lo sancione definitivamente “sin ningún tipo de especulación”.

Con la media sanción aprobada, el proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado de la Nación para convertirse en ley.