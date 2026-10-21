Dos hombres fueron demorados por el hurto de una bicicleta en Villa Mercedes

La Policía realizó un allanamiento en el barrio Mercedes XIII y secuestró prendas que serían coincidentes con las utilizadas durante el hecho.

Dos hombres de 28 y 30 años fueron demorados durante un allanamiento realizado en el barrio Mercedes XIII, en Villa Mercedes, en el marco de una investigación por el hurto de una bicicleta ocurrido en una vivienda de la zona norte de la ciudad.

El hecho fue denunciado el 15 de octubre de 2026 ante la Comisaría Seccional 10°. A partir del análisis de cámaras de seguridad del sector, los investigadores identificaron a dos individuos que habrían sustraído el rodado y luego se habrían dado a la fuga.

Las averiguaciones posteriores permitieron establecer un domicilio vinculado a ambos sujetos. Por ese motivo, este martes 20 de octubre, efectivos de la mencionada dependencia realizaron un allanamiento con la colaboración del grupo COAR Charly, la Patrulla Motorizada, el Comando Patrulla y Policía Científica.

Durante el procedimiento fueron demorados los dos hombres y se secuestraron prendas de vestir que serían coincidentes con las utilizadas al momento del hecho.

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial ordenó imputarlos por “Averiguación hurto” y dispuso su posterior libertad. Ambos quedaron sujetos a la investigación judicial.