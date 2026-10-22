Dos hombres fueron detenidos por el robo a un autoservicio en Villa Mercedes

Los allanamientos se realizaron por orden judicial en el marco de una causa por robo calificado por el uso de un arma de fuego.

Dos hombres fueron detenidos en Villa Mercedes, San Luis, durante dos allanamientos vinculados con el robo a mano armada ocurrido el pasado 2 de octubre en el autoservicio El Criollo.

Los procedimientos fueron realizados este miércoles 21 de octubre por policías del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), en el marco de una causa caratulada “Averiguación robo calificado por el uso de armas”. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

El robo en el autoservicio El Criollo

El hecho investigado ocurrió en el comercio ubicado en avenida Presidente Juan Domingo Perón al 1700. Según la causa, dos delincuentes robaron dinero luego de amenazar con un arma de fuego y violentar la caja registradora.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos solicitaron y concretaron dos allanamientos ordenados por la Justicia provincial.

Secuestraron prendas y otros elementos

Uno de los procedimientos tuvo resultado negativo respecto del hallazgo de pruebas. El restante se llevó a cabo en una vivienda del barrio Eva Perón 2, donde los policías secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Con base en las evidencias reunidas, la fiscalía interviniente ordenó la detención de dos sujetos mayores de edad, considerados prima facie coautores del delito de robo calificado por el uso de un arma de fuego.

Ambos quedaron alojados en una dependencia policial y a disposición de la Justicia provincial.

El despliegue policial

Los operativos contaron con la colaboración de efectivos de la Comisaría Seccional 36ª, la Sección Motorizada y la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico de la UROP Nº 2, el Grupo Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) Charly, Policía Científica y la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8).