Dos penales y 12 minutos de adición: polémica en Villa del Parque-Lafinur

El árbitro Brayan Cabañez detuvo el duelo entre Villa del Parque y Lafinur por la Primera B tras las protestas de los jugadores; el club puntero cuestionó el informe arbitral y denunció un llamado telefónico durante el encuentro.

El partido decisivo entre Villa del Parque y Lafinur, por la anteúltima fecha del Torneo Clausura de la Primera B de la Liga Mercedina, terminó suspendido en Villa Mercedes luego de una serie de incidentes que incluyeron dos penales para el equipo local y 12 minutos de adición.

El encuentro se disputaba en la cancha de Pueyrredón ante unos 100 espectadores. Lafinur había llegado como líder, con dos puntos de ventaja sobre Villa del Parque, y un empate le permitía consagrarse campeón del Clausura y acceder a la final por el ascenso contra San José, ganador del Apertura.

Dos penales y una suspensión

Villa del Parque abrió el marcador durante el primer tiempo, pero luego sufrió la expulsión de uno de sus jugadores. Lafinur aprovechó la situación, tomó el control del juego y consiguió el empate, resultado que le alcanzaba para quedarse con el torneo.

El árbitro Brayan Cabañez había adicionado inicialmente ocho minutos. Cuando faltaban dos, sancionó un penal para Villa del Parque, que fue atajado por Franco Núñez, arquero de Lafinur.

Sin embargo, el juez agregó otros cuatro minutos y llevó el tiempo suplementario a 12. En el último instante cobró un segundo penal para Villa del Parque, decisión que provocó nuevas protestas de los futbolistas del equipo visitante.

Unos 15 minutos después, Cabañez reunió a los capitanes y comunicó que no había garantías de seguridad para continuar. Según la versión difundida por Lafinur, las imágenes registradas durante el tumulto muestran protestas de los jugadores y del entrenador Carlos Aguilera, pero no agresiones físicas.

El llamado telefónico y el informe arbitral

Desde Lafinur también sostuvieron que una persona del banco de suplentes de Villa del Parque le entregó un teléfono celular al árbitro en el medio de la cancha. De acuerdo con el relato de dirigentes del club, Cabañez habría hablado durante varios minutos y luego continuado la conversación en el vestuario.

El martes 20 de octubre por la noche, el árbitro presentó ante la Liga un informe en el que acusó a jugadores de Lafinur de haberlo golpeado, insultado y escupido. La dirigencia del club puntero cuestionó esa versión y puso en duda que el documento haya sido redactado por Cabañez.

Los dirigentes de Lafinur anunciaron que apelarán el informe porque, según su planteo, no cumpliría con requisitos reglamentarios: debería estar escrito de puño y letra por el árbitro y contar con su firma. También señalaron que Cabañez no habría realizado la denuncia policial prevista por protocolo cuando un juez se siente amenazado o amedrentado.

Además, el club expresó sospechas sobre la designación arbitral y mencionó los vínculos institucionales entre Hugo Suárez, presidente de Villa del Parque y responsable de designar árbitros, y Héctor Lombardi, titular de la Liga Villamercedina. Se trata de acusaciones formuladas por Lafinur, que no fueron confirmadas en el material disponible.

La definición quedó en manos del Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina de la Liga debe resolver el viernes cómo continúa el partido. Según la información publicada, existe la posibilidad de que se otorgue el encuentro como ganado a Villa del Parque, aunque esa definición todavía no fue confirmada oficialmente.

La última fecha del torneo se jugará durante el fin de semana y la resolución disciplinaria será determinante para establecer quién queda como líder y qué equipo disputará la final por el ascenso frente a San José.