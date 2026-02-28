EE.UU. e Israel atacaron Irán y se reportan explosiones en bases militares de Medio Oriente

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva militar contra Irán, con epicentro en Teherán, en un episodio que elevó al máximo la tensión en Medio Oriente. El Gobierno israelí calificó la acción como un “ataque preventivo” y activó el estado de emergencia en todo su territorio ante posibles represalias.

La escalada se produjo durante la madrugada argentina y derivó en reportes de explosiones en distintos puntos estratégicos de la región, incluidos Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait, donde funcionan bases militares estadounidenses.

Explosiones en Teherán y alerta máxima en Israel

El Ministerio de Defensa de Israel informó que la operación buscó “eliminar amenazas directas” contra el país. El ministro Israel Katz ordenó medidas excepcionales de seguridad y advirtió que podría producirse un ataque inminente contra territorio israelí y su población civil.

En Teherán, testigos reportaron fuertes explosiones en el centro de la capital iraní, incluso en zonas cercanas a oficinas vinculadas al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. La televisión estatal confirmó las detonaciones, aunque sin detallar daños ni víctimas. Hasta el momento, no se informaron cifras oficiales de heridos o fallecidos.

Israel activó sirenas antimisiles en distintas ciudades y emitió una alerta preventiva para que la población permaneciera cerca de refugios. El ejército señaló que la medida apunta a anticipar posibles lanzamientos de misiles o drones desde territorio iraní.

Como respuesta inicial, Irán cerró su espacio aéreo y emitió advertencias a pilotos civiles y militares. El paradero público de Jamenei, de 86 años, no fue confirmado en las horas posteriores al ataque.

Estados Unidos confirmó “operaciones de combate”

Según consignó la agencia Associated Press (AP), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país inició “importantes operaciones de combate en Irán”. A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, sostuvo: “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

El despliegue estadounidense en la región se había intensificado en las últimas semanas, con el envío de aviones de combate y buques de guerra, en medio de negociaciones y presiones vinculadas al programa nuclear iraní.

Washington argumenta que Teherán continúa desarrollando capacidades nucleares y misiles de largo alcance. La ofensiva actual se produce en un contexto de alta fricción diplomática y militar, que ahora amenaza con derivar en un conflicto de mayor escala.

Un escenario regional en vilo

La nueva escalada coloca a Medio Oriente en uno de los momentos más delicados de los últimos años. Las explosiones reportadas en países del Golfo —donde operan bases y contingentes estadounidenses— alimentan el temor a una ampliación del conflicto.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, mientras gobiernos y organismos multilaterales evalúan posibles llamados a la moderación.

Por el momento, no se confirmó oficialmente el alcance total de los daños ni la magnitud de la respuesta iraní, en un tablero geopolítico que permanece en alerta máxima.