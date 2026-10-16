El BCRA difunde el dato de morosidad de agosto tras el máximo registrado en 20 años

El Banco Central publicará el viernes el informe de bancos con la evolución de la morosidad del sector privado. En julio, la irregularidad familiar llegó al 12,9%.

La morosidad del sector privado será actualizada este viernes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que difundirá el dato correspondiente a agosto dentro de su informe mensual de bancos.

El documento incluye el apartado de calidad de cartera, donde la autoridad monetaria informa el ratio de irregularidad del crédito al sector privado. El dato de julio, último disponible, había mostrado una nueva suba.

La morosidad familiar alcanzó el nivel más alto en dos décadas

En julio, la morosidad de las familias llegó al 12,9%, 0,1 puntos porcentuales por encima del registro de junio. Según la información difundida, se trató del nivel más alto en más de 20 años.

El indicador refleja las dificultades que atraviesa el consumo y se convirtió en uno de los datos observados con mayor atención por el sistema financiero. En la comparación interanual, más que duplicó su participación: pasó del 5,6% al nivel registrado en julio, una diferencia de 7,3 puntos porcentuales.

El dato de las empresas y del sector privado

Para las empresas, el ratio de irregularidad se ubicó en 3,6% en julio, con una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto de junio.

De esta manera, el total correspondiente al sector privado alcanzó el 7,7%, también 0,1 puntos porcentuales por encima del registro del mes anterior.

El nuevo informe del BCRA permitirá conocer si la tendencia observada en julio continuó durante agosto.