El Campeonato Provincial ‘José María Gatica’ inicia su edición 2026 con récord de categorías

El boxeo amateur en San Luis experimentó un crecimiento significativo en los últimos dos años, impulsado por políticas deportivas que promueven la inclusión y el desarrollo de jóvenes a través del deporte. En ese contexto, el Campeonato Provincial ‘José María Gatica’ se consolida como uno de los principales espacios de competencia y formación.

Este jueves, desde Casa de Gobierno, se realizó el sorteo de las llaves correspondientes a la edición 2026, que dará inicio el próximo 20 de febrero en el Palacio de los Deportes de Villa Mercedes. El torneo contará con 11 fechas distribuidas a lo largo del año en distintas localidades de la provincia, siendo Villa Mercedes la sede del debut y también de la Gran Final.

Desde la cartera deportiva informaron que la competencia tendrá 40 categorías, tanto en la rama femenina como masculina, lo que permitirá consagrar a 40 nuevos campeones provinciales. Además, destacaron que el sorteo se realizó mediante un streaming en vivo, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, tanto para el público como para los propios boxeadores y entrenadores.

Otro aspecto relevante es que los peleadores que comparten gimnasio y categoría no son emparejados entre sí, una medida que busca evitar ventajas deportivas y asegurar condiciones equitativas en la competencia.

El campeonato no solo representa una instancia competitiva, sino también una herramienta clave para fomentar hábitos saludables y ofrecer alternativas deportivas a niños, niñas y jóvenes de la provincia, fortaleciendo el crecimiento sostenido del boxeo amateur en San Luis.

