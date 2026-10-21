El clima en la provincia: este miércoles la temperatura superaría los 26 grados

La REM anticipó una jornada inestable, con lluvias y tormentas aisladas en la mitad sur de la provincia y una mejora prevista desde el mediodía.

El clima en San Luis se presentará inestable este miércoles 21 de octubre, con lluvias y lloviznas en distintos sectores de la mitad sur provincial. Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las condiciones comenzarían a mejorar desde el mediodía y la temperatura máxima promedio podría superar los 26 grados.

El organismo anticipó una jornada con un leve ascenso de las temperaturas máximas en toda la provincia. El cielo permanecerá parcialmente nublado y existe probabilidad de lluvias y tormentas aisladas desde las primeras horas del día.

La mayor posibilidad de precipitaciones se concentrará en la mitad sur de San Luis. Algunas tormentas podrían alcanzar intensidad variada, aunque la REM indicó que el tiempo tendería a mejorar durante la segunda parte de la jornada.

Cómo soplará el viento

El viento soplará del noreste, con intensidad leve a moderada y velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora. También se prevén ráfagas fuertes en la región noroeste y en las sierras centrales.

Durante el día, la dirección del viento cambiará gradualmente hacia el sureste, de acuerdo con el pronóstico difundido por la REM.